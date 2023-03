“No son serios”, Melissa Martínez está furiosa con el Junior de Barranquilla

Desde el 25 de febrero Junior de Barranquilla no sabe lo que es ganar. En esa oportunidad venció a Equidad 1 a 0 con anotación de Luis ´el chino´ Sandoval.

De ahí en adelante ha caído con Tolima en sudamericana, Envigado y América de Cali y ha empatado con Santa Fe y Unión Magdalena.

El equipo de curramba marcha en la casilla 19 con tan solo 8 puntos, los mismos que el Deportivo Cali, que es el peor equipo en lo que va del semestre.

Junior de Barranquilla buscó 'revivir' en la Liga BetPlay en el clásico ante Unión Magdalena. - Foto: @JuniorClubSA

Tras no levantar cabeza, ni siquiera en el clásico costeño, Melissa Martínez, periodista deportiva y reconocida hincha del onceno que hoy dirige Hernán Darío ´bolillo´ Gómez, se despachó durante los 90 minutos que se jugaron en Santa Marta.

“Sacúdete equipo”, fue el primer trino que redactó y tras el empate.

Junior iba ganando 2 a 0 con goles de Vladimir Hernández al 62 y Sebastián Viera al 67, pero Unión Magdalena, con Isaac Camargo, encontró el doblete para quitarle dos puntos del bolsillo a los de Barranquilla.

“De allí pueden salir derecho a caño dulce”, dijo la presentadora refiriéndose a la mala racha y agregó.

“Unión no es termómetro… JUNIOR menos”, indicó.

La presentadora deportiva sorprendió con un look natural en redes. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Terminado el partido, la panelista de ESPN fue más vehemente.

“No dan ni rabia ya y no son serios”, manifestó en un corto video.

Y finalmente dio una opinión en la que no salva a ningún jugador del equipo de sus amores.

“¿Se salva alguien hoy? Del clásico Junior vs. Unión. Primeros 45 para dormirse, segundo tiempo con pelea, penalti y un 2/2 Feo”, terminó la interacción en sus redes.

El timonel de Junior, también entregó su opinión sobre el juego.

“Tenemos que seguir mejorando la fuerza. Vienes a esta plaza, en un clásico, hacer dos goles y no ganarlo. No rematamos bien el partido, pero no lo hicimos porque nos tocó desbaratar la figura. Dimos la posibilidad de que se nos vinieran encima”, manifestó Bolillo Gómez.

Ricardo ‘Caballo’ Márquez baja de la nube al Junior de Barranquilla y al ‘Bolillo’ Gómez: “No es un equipo grande”

Ricardo El caballo Márquez, jugador de Unión Magdalena en conferencia de prensa, afirmó que su equipo fue superior a lo largo del partido, solo que su equipo aprovechó las dos opciones claras de gol.

“Siempre se ha dicho que el Unión Magdalena no convence. Yo creo y estoy totalmente seguro de que el equipo siempre está ahí. Junior en el primer tiempo no tuvo el balón tanto como nosotros. Nosotros tuvimos las mejores opciones en el primer tiempo. Ellos en el segundo tiempo tuvieron dos, dos fueron, el penal y la jugada de Vladimir, que fue un error de nosotros. No tuvieron más”, dijo en un comienzo el Caballo Márquez.

Caballo Márquez afirma que Junior de Barranquilla no es un equipo grande. - Foto: Captura de pantalla Win Sports - Dimayor

Ya luego realizó el comentario acerca del Junior, que en algunas cuentas de Twitter se está haciendo viral. Márquez argumentó que el equipo de Barranquilla no demostró su grandeza en el terreno de juego, aunque cuente con figuras como Carlos Bacca, mundialista con la Selección Colombia.

“Tuvieron dos, las dos entraron. Es un equipo de los nombrados a ser grandes, cuando yo lo tengo al frente, es un equipo igual al mío, pero sobre lo que ya tienen, ahora es nombrado a ser grande. Para mí todavía no, porque tuve un equipo al frente y hoy no se vio eso”, indicó.