“No tengo la explicación de por qué”: delantero colombiano hace fuerte llamado sobre su ausencia con la Selección

Durante los últimos años, las convocatorias de la Selección Colombia de Mayores se han vuelto una gran polémica porque los llamados a las fechas de eliminatorias y diferentes amistosos han dejado inconformes. A este problema de la presencia de algunos nombres, se suma el pedido de otros que han hecho méritos por doquier para vestir los colores de la Tricolor.

Este ha sido el caso puntual del delantero John Córdoba, delantero que durante los últimos años ha sido un baluarte en Europa por su constante presencia goleadora. Su paso por la Bundesliga, donde se codeó con los goleadores más importantes, y su actual presente en el fútbol de Rusia con el Krasnodar, han sido una muestra para ser tenido en cuenta para el combinado nacional, sin embargo, este llamado no ha llegado.

Aunque el ariete se siente tranquilo por su presente, aún sigue sin entender la razón para no ser llamado a la Tricolor. “La verdad es que no sé, es difícil sacarse uno a la Selección de la cabeza, uno siempre quiere representar al país, luchar por ese puesto. Pero cada vez que hay una convocatoria, me dedico a estar con mi familia y también para descansar”, dijo en charla con Blu Radio.

Jhon Córdoba llegó a Rusia en julio del 2021 a cambio de 20 millones de euros. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Los rumores apuntan a que su ausencia de Colombia se debe a un contundente mensaje que envió en 2021 por no ser llamado. En ese entonces, Córdoba publicó en redes sociales su inconformidad por no estar en la lista de convocados, algo que aparentemente le cobraron.

“Ya uno no sabe ni qué pensar”, fue el mensaje de ese momento.

No obstante, el delantero aseguró que no fue por eso, pues después siguió por la senda goleadora, algo que no ha sido suficiente. “No creo que sea por temas de redes sociales o de un mensaje mío, yo no dije nada malo. Antes también he marcado goles y ese llamado nunca llegó. No se ha dado ese llamado a la Selección Colombia, pero no tengo la explicación del porqué”, agregó.

En cuanto a un rumor sobre su representante, Córdoba tampoco aseguró que fuera por él. “No creo que mi representante tenga que ver nada con los no llamados a Selección. Yo llevo 10 años con mi representante. Nunca ha hecho comentarios de la Selección Colombia. En el 2020 tuve un acercamiento, un llamado, eso es lo más cercano de Selección que he tenido”.

- Foto: AFP

Por último, Córdoba es consciente que debe ser paciente y agradeció a los miles de hinchas que lo apoyan y piden su presencia en la Tricolor, aún más con el cambio generacional que se viene haciendo con Lorenzo.

“La verdad que el apoyo de la gente en el tema de Selección es bastante grande, es bueno ver que la gente quiere que uno esté ahí y estoy tranquilo por lo que he venido haciendo acá, de lo que he cosechado acá”.

Desde su llegada a Rusia, Córdoba se ha mostrado con un poderío goleador implacable. En su primera temporada con el cuadro ruso, el colombiano marcó un total de 6 goles en 15 partidos, nada mal para un comienzo.

No obstante, en esta temporada 2023, el cafetero suma un total de 9 gritos en 16 presentaciones, números que envidian muchos delanteros en Europa.