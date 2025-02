¿No todo es alegría para Real Madrid? Vinícius se confiesa sobre la oferta de Arabia

“ No han hablado conmigo todavía. Creo que tengo que hablar con el presi y con la gente. Ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí porque esta es mi casa . Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia”, señaló a Movistar+ sobre el presunto interés de un club saudí por contratarlo.

“Sí, la veo. Pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas así, me dan más fuerza para hacer un gran partido . Y aquí he hecho otra vez un gran partido y hemos podido ganar”, apuntó.

“Siempre que me dan patadas, quien recibe la tarjeta soy yo, y eso es un poco complicado. Los jugadores, el cuerpo técnico, todos intentan ayudarme para estar centrado en el partido. Claro que no soy un santo, pero a veces se me va un poco la cabeza por intentar ganar de cualquier manera”, finalizó.