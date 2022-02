“Nos están manoseando”: de nuevo, Dudamel arremete contra los árbitros

El actual campeón de la Liga colombiana no la pasa para nada bien después de un comienzo desastroso en la defensa del título. Luego de la derrota de este domingo 0-2 ante Millonarios, el Deportivo Cali se ubica último del campeonato, con apenas tres puntos en seis presentaciones.

Tras la caída en el ‘clásico añejo’, el técnico de los azucareros, Rafael Dudamel, atendió a los medios de comunicación y aprovechó para arremeter nuevamente contra el arbitraje. “No me gusta la forma en la que nos están manoseando, en la Superliga nos anularon un gol, ante la más mínima opción nos amonestaron, hay que tener mucho cuidado, esto no es un ratico para cada uno”, sentenció el venezolano.

“El arbitraje no puede perder la imparcialidad y hoy nos sentimos manoseados. Hay acciones, decisiones que no nos dejan tranquilos; repito, no son excusas, en el arbitraje ellos no están acá para de acuerdo a la situación en la tabla inclinar la cancha hacia un lado o el otro”, agregó en rueda de prensa.

Cabe anotar que en el partido ante los embajadores, el local sufrió la expulsión del defensor Aldair Gutiérrez, quien vio el cartón rojo después de una dura falta sobre el juvenil Daniel Ruiz.

Dudamel, a su vez, habló con sinceridad sobre el panorama de su equipo, pues solo ha sumado una victoria y cinco derrotas en este liga. El estratega aseguró su grupo esta “golpeado porque siente vergüenza por los resultados que no estamos alcanzando, pero es un grupo maduro, un plantel de mucho carácter y lo que les he pedido a ellos es cara levantada porque si algo tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y dar la cara, y no solamente se los da el título alcanzado, sino la forma en la que se entrenan y entregan. Si hay algo que no podemos dejar de reconocerles es que se entregan al máximo, después podemos jugar mal, pero la entrega, el esfuerzo, no se discute en ningún momento”.

El juez de esta contienda fue John Ospina, quien tuvo una actuación aceptable después de ser protagonista en la jornada anterior en el duelo entre América de Cali y Santa Fe. El colegiado en dicho juego tuvo varios errores que fueron criticados fuertemente por ambos equipos.

🟥 ROJA: Fue muy mal Aldair Gutiérrez y acabó impactando a Daniel Ruiz en una zona delicada. Aunque no lo agarra 'de lleno', es una acción muy peligrosa que amerita la expulsión por la intensidad que le aplica. Bien acá el árbitro Ospina #LigaBetplay pic.twitter.com/blASU9dbRL — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) February 14, 2022

Así quedó la tabla de posiciones después de la fecha 6

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Deportes Tolima - 15 puntos (5 DG)

2. Atlético Nacional - 11 puntos (4 DG)

3. Once Caldas - 11 puntos (3 DG)

4. Millonarios - 11 (2 DG)

5. Jaguares - 10 (0 DG)

6. Santa Fe - 9 (3 DG)

7. Alianza Petrolera - 9 (2 DG)

8. Junior - 9 (0 DG)

9. Independiente Medellín - 9 (0 DG)

10. Cortuluá - 8 (0 DG)

11. América - 8 (0 DG)

12. Envigado - 8 (0 DG)

13. Águilas Doradas - 8 (-1 DG)

14. Deportivo Pereira - 7 (0 DG)

15. La Equidad - 7 (0 DG)

16. Unión Magdalena - 6 (-1 DG)

17. Deportivo Pasto - 5 (-2 DG)

18. Bucaramanga - 5 (-4 DG)

19. Patriotas - 3 (-5 DG)

20. Deportivo Cali 3 (-6 DG).