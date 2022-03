“Nosotros nunca lloramos”, el vainazo de Juan Cruz Real a Alexis García

Este jueves 17 de marzo, Junior y La Equidad definieron el cupo de quien clasificaría a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Después de una ida tediosa en Bogotá, ambos equipos brindaron emociones en el juego de vuelta que se llevó a cabo en el Metropolitano de Barranquilla.

Lo tiburones terminaron imponiéndose en la llave con un contundente 3-1 sobre los bogotanos y así poner su nombre en la siguiente fase de este torneo en el que han estado muy cerca de tocar la gloria. Los autores de los goles fueron Miguel Borja, Luis González y Yesus Cabrera.

Miguel Borja fue una de las figuras del encuentro. - Foto: AFP

No obstante, fuera del terreno de juego se generó un pequeño rifirrafe entre los técnicos de ambas escuadras. Desde el choque de ida, Alexis García, estratega de La Equidad fue crítico con el planteamiento de su rival que rescató un empate en la capital ante el asedio de los locales.

Ante esto, Juan Cruz Real fue contundente este viernes después de lograr la clasificación y no se guardó nada a la hora de hablar de su colega. “Nosotros no somos de quejarnos porque si el rival realiza faltas permanentes como parte de su sistema, no es culpa del rival, sino del árbitro. Ahora, no lloramos, pasamos la serie con comodidad, a pesar de que La Equidad es un buen equipo. Junior siempre tiene buenas nóminas”, aseguró.

“Es que tienen buenos futbolistas (La Equidad), con grandes individualidades y para realizar un juego elaborado. Ahora, no voy a hablar del rival. Tengo muchas cosas encima con mi equipo como para fijarme en lo del otro. En la cancha, La Equidad no generó ocasiones claras de gol y, por el contrario, nosotros sí.”, agregó.

Por otro lado, Cruz Real también puso cara a las constantes críticas que vienen desde Barranquilla, más exactamente desde su hinchada que en esta campaña no ha sido muy optimista con el nivel de su equipo. “Es parte de nuestro trabajo. Sabemos que es así, aunque no debería, pero, lamentablemente, es con lo que convivimos. A veces no se mira el proyecto, sino solo importa el resultado. Con base en eso, uno gestiona momentos. Hay que aceptar lo que sucede y mantener un equilibrio emocional.”

Para concluir, el argentino analizó el panorama de Junior en Copa Sudamericana pues aguarda al sorteo que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo.”Esperar que el sorteo sea favorable. Igual sabemos que todos los partidos internacionalmente se tornan muy complicados. Ninguna zona será fácil, pero ojalá nos toque un grupo donde podamos clasificar y es bueno que estemos en el bombo 1.”

Resultados de la ida en Fase 1 - Copa Sudamericana

*Clasificados a fase de grupos

Martes 8 de marzo

Oriente Petrolero* 3-0 Royal Pari (Global: 6-2)

General Caballero* 2-1 Sol de América (Global: 5-1)

Metropolitanos FC* 4-0 Estudiantes de Mérida (Global: 6-0)

Unión La Calera* 2-1 Ñublense (Global: 2-1)

Melgar* 1-0 Cienciano (Global: 2-1)

Miércoles 9 de marzo

River Plate* 2-0 Liverpool de Uruguay (Global: 2-1)

América 2-1 Independiente Medellín* (Global 3-3) Pen. 1-2

Liga de Quito* 1-1 Mushuc Runa (Global: 3-1)

Sports Boys 3-2 Ayacucho* (Global: 3-4)

Jueves 10 de marzo

Antofagasta* 0-1 Unión Española (Global: 2-2) Pen. 4-1

Guairena FC* 0-0 Club Nacional (Global: 1-0)

Deportivo La Guaira* 3-0 Hermanos Colmenarez (Global: 3-2)

Junior* 3-1 La Equidad (Global: 3-1)

9 de octubre 2-0 Delfín (Global: 3-1)

Cerro Largo 0-1 Montevideo Wanderers (Global: 1-3)