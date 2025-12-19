Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Bayern Múnich comienza su camino para cerrar el año 2025 que le dejó a Luis Díaz como su jugador revelación. En el mercado de verano el club alemán se la jugó por Lucho y desembolsó algo más de 70 millones de euros para firmarlo desde el Bayern Múnich. El guajiro encontró su lugar en un tridente de lujo que, a horas del último partido del año, podría desarmarse.

Una notificación poco alentadora en el Bayern Múnich, pues una de sus figuras está de por medio y se aleja de la concentración. El técnico Vincent Kompany lo tiene en cuenta para el último partido del año, en Bundesliga, contra el Heidenheim, en condición de visitante.

Un partido ideal para que las figuras de Bayern Múnich se puedan medir antes de cerrar el 2025, donde entrarán de lleno por la pelea por los títulos: Copa de Alemania, Bundesliga y Champions League. Luis Díaz y compañía se alistan para el crucial partido que podría dejar un abultado marcador a favor de la máquina alemana.

Pues bien, un socio clave de Luis Díaz es duda para este compromiso, que se jugará el domingo desde las 11:30 a. m. de Colombia por la fecha 15 de la Bundesliga y que dejaría al Bayern Múnich como ganador. En la misma semana que regresó Jamal Musiala al primer equipo tras la dura lesión e intervención quirúrgica, Michael Olise presentó importante novedad y no viajaría a Heidenheim.

Alarmas en Bayern Múnich por la baja de una de sus figuras

Según BILD, el volante ofensivo Michael Olise tuvo que someterse a una operación ocular menor y esta semana le fue compleja para mantener los entrenamientos. Aunque no necesitó gran tiempo de incapacidad, sigue en concentración, pero es duda para el partido en condición de visitante.

Tras el partido ante el Mainz, Michael Olise se sometió a la operación ocular y no entrenó martes ni miércoles. Pese a la novedad médica, sigue siendo duda y no estaría entre los viajeros. De esta manera, Bayern formaría con Luis Díaz en su regreso, Harry Kane como nueve, Serge Gnabry por el medio y Lennart Karl como reemplazo de Olise por la banda, aguardando por enero, que sería el mes en el que volvería Jamal Musiala.

Pese a la baja por Olise, que es preocupante en Bayern, el canterano Karl sigue viendo opciones para sumar minutos y lucirse, así como lo ha hecho en anteriores presentaciones. Este juego también marcaría el regreso de Luis Díaz a la titular.