Notificación oficial de Conmebol para Atlético Nacional y otros cuatro clubes de Sudamérica

Atlético Nacional selló su tiquete a la Copa Libertadores 2027 y fue notificado oficialmente en las cuentas oficiales de la Conmebol. El conjunto verdolaga es líder absoluto de la reclasificación y, de momento, jugará la fase previa a menos que sea campeón de la Liga BetPlay.

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De esta manera se cumple uno de los objetivos trazados por la dirigencia cuando contrataron a Lucas González, quien ha sabido acumular buenos resultados para ser líder en las dos tablas más importantes del fútbol colombiano.

“Un campeón que vuelve a la CONMEBOL Libertadores. Atlético Nacional, clasificado para buscar la ‘gloria eterna’ en 2027″, apuntó la publicación del ente rector del fútbol sudamericano.

Al tiempo que anunciaron la clasificación de Nacional, Conmebol informó que Universitario (Perú), Alianza Lima (Perú), Always Ready (Bolivia) y Macará (Ecuador) estarán en la siguiente edición del torneo continental.

Colombia ya tiene definidos dos representantes en la Copa Libertadores 2027. Junior clasificó por ser el campeón del primer semestre y Atlético Nacional se sumó este fin de semana después de su victoria frente a Deportivo Pereira.

En total son cuatro los cupos disponibles que tiene Colombia para el máximo torneo de clubes. Los otros dos representantes están pendientes de definirse:

Campeón del segundo semestre

Segundo mejor ubicado en la tabla de reclasificación que no haya sido campeón.

El regalo que Wilmar Roldán le dio a Teófilo Gutiérrez tras su último partido con Junior

De momento es América de Cali el que conseguiría su tiquete por la vía de la reclasificación; sin embargo, todavía faltan los cuadrangulares y matemáticamente hay posibilidades para Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Cali.

El trofeo de la Copa Libertadores durante la final de una de las ediciones anteriores. Foto: AFP

Atlético Nacional apunta al título

Más allá de tener el tiquete confirmado a la Copa Libertadores, en Atlético Nacional apuntan mucho más alto: quieren el título de la Liga BetPlay para bordar la estrella 19 en su escudo y entrar directamente a la fase de grupos junto a Junior.

Lucas González ha demostrado tener el talante para manejar un camerino repleto de estrellas, pero ahora le toca enfrentar el obstáculo que más le ha costado como DT: las fases finales del campeonato.

El sábado pasado sufrió para vencer al Deportivo Pereira e hizo autocrítica en rueda de prensa. “Ha sido un desastre, es el peor partido que hemos tenido desde que dirijo al equipo. Lo ganamos gracias a la hinchada y a que tenemos grandes jugadores. Lo único bueno es que nos pone los pies en la tierra”, apuntó.

Lucas también le soltó una crítica directa a Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, por la convocatoria de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo en plena etapa de definición. “No es coherente que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera. Álvaro Montero, por ejemplo, se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado”, dijo.