Novak Djokovic volvió al olimpo en Roma y consiguió su primer título de 2022

Foto: NurPhoto via Getty Images

Foto: NurPhoto via Getty Images

El número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, derrotó este domingo al griego Stefanos Tsitsipas (5º de la ATP), en parciales de 6-0 y 7-6 (7/5), logrando su sexto triunfo en el Masters 1.000 de Roma, a una semana del inicio de Roland Garros, que se llevará a cabo el próximo 22 de mayo.

Sucediendo en el palmarés a Rafael Nadal, vencedor diez veces en Roma y eliminado en octavos, el serbio de 34 años gana su primer título del año, confirmando estar en forma tras un primer trimestre casi sin competir debido a no haberse vacunado contra el Covid.

¡Lo consigue Novak! 🙌



Novak Djokovic acaba de ganar su sexto título en Roma 🏆@DjokerNole | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/6kZhNnSsPi — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 15, 2022

Luego de haber ingresado el sábado en el club de los jugadores con 1.000 victorias, junto a Jimmy Connors (récord con 1.274 victorias), Roger Federer, Ivan Lendl y Rafael Nadal, ‘Nole’ sumó la 1.001ª al término de un partido extraño, marcado por un primer set en blanco en contra del griego, que había ganado en abril el Masters 1000 de Montecarlo.

A una semana de la gran cita parisina, donde Djokovic tratará de dar alcance a Nadal, el tenista con más títulos de Grand Slam (21), esta final desplegó aroma de Roland Garros, con la reedición de la última final en la Porte d’Auteuil, ganada por ‘Nole’ al término de una batalla de cinco sets.

El griego se mostró este domingo superado en el primer set por el rodillo compresor de Djokovic, que firmó un 6-0 cediendo sólo diez puntos a su rival. Tsitsipas mejoró su juego en el segundo set, llegando a romper el servicio del serbio para ponerse con un 3-1 a favor.

Tsitsipas creyó poder llevar al serbio a un tercer set. Pero entró en juego la confianza sobre el polvo de ladrillo del N.1 del mundo. Este último recuperó su solidez habitual para hacer break e imponerse en el tie-break, en su duodécima final en el Foro Itálico.

¿Ganará su segundo Roland Garros sin la presencia de Nadal?

El objetivo de Rafael Nadal de sumar un 14º título en Roland Garros (22 de mayo – 5 de junio) se complicó. A 10 días de la cita parisina, el tenista español cayó eliminado en octavos del Masters 1000 de Roma, esto tras lastimarse un pie.

“No me he lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. No hay nada nuevo”, declaró Nadal tras perder 1-6, 7-5 y 6-2 con el canadiense Denis Shapovalov (N.16).

El número 4 del mundo y rey de la tierra batida, ganó cómodamente el primer set, pero a partir del segundo registró problemas en sus desplazamientos tras la lesión crónica de su pie, que le puso fin a su temporada pasada, lo que no hace presagiar nada bueno de cara a Roland Garros. Nadal, desde hace años, sufre del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la deformación de uno de los huesos del pie.

Es, según expertos, una patología incurable, pero que no ha impedido al español tener una exitosa carrera, aunque sí le ha frenado momentos importantes.