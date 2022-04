Nueva polémica: Giovanni Hernández y una fuerte acusación en la segunda división

El técnico del Atlético de Cali no escatimó en rueda de prensa luego del juego con Llaneros.

Una nueva polémica se ha desatado en el fútbol profesional colombiano después de un juego de la segunda división entre el Atlético de Cali, equipo dirigido por el exfutbolista Giovanni Hernández y Llaneros, club de Jersson González.

El encuentro que fue válido por la fecha 13 del torneo Betplay, terminó con victoria a favor del equipo de Villavicencio por 3-1. Sin embargo, la polémica se encendió después de finalizado el juego con las palabras de Hernández en rueda de prensa.

Las palabras del DT tomaron trascendencia una semana después del juego, donde sospechó de la actitud de sus jugadores dentro del terreno de juego ante Llaneros. “No me gustan los equipos que se abren de piernas. Estoy mirando qué es lo que sucedió, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro”, afirmó una vez concluido el juego.

“Hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben qué es. Ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas. Hoy algo le ha hecho daño al fútbol”, agregó Hernández sin ser puntual en el tema.

¿Escucharon a Giovanni Hernández después del último partido que su equipo, Atlético de Cali, perdió ante Llaneros en la B?



“Algo pasó. No se si de afuera o de adentro (…) Hay algo que le está haciendo daño al fútbol y ustedes saben que es” pic.twitter.com/akbiWLxmTZ — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 21, 2022

Gio además se mostró sorprendido, dado que conoce a sus jugadores y su actitud no fue normal. “Ni es fútbol. Son otras cosas lo que pasó hoy, tengo la corazonada, la seguridad y la certeza porque conozco a mis jugadores, a mi equipo. Sé qué me da y qué no”.

“Cuando estás acostumbrado a ver a un jugador correr los 90 minutos y hoy no te corre es porque algo sucedió. Si ves otro que ha sido figura en todos los partidos, con carácter, y hoy no te corre, es porque algo pasó”, añadió el ‘Príncipe’.

Finalmente, el técnico no señaló un culpable puntual, por lo contrario, aseguró que fue todo el equipo que se paró sobre el gramado. “Hablar de un jugador sería normal, pero hoy fueron todos y si les hablo de todos… es porque pasó algo. Yo aprendí que cuando uno no puede con el balón debe correr y meter, pero ni lo uno ni lo otro. Esa es la verdad”.

¿Qué respondieron en Llaneros?

El equipo de Villavicencio nuevamente está en la polémica después de lo sucedido el año pasado en el juego con Unión Magdalena. Sin embargo, para evitar los rumores, el propio técnico, Jersson González, quien llegó a dirigir este temporada fue claro con respecto a las palabras de su colega.

“Quiero aclarar que Giovanni es un amigo mío, un hermano, nos conocemos desde los 14 años. Creo que las declaraciones las hizo de una manera que estaba caliente, eso es lo peor que podemos hacer cuando perdemos un partido. Me da mucho que pensar que él crea que hubo otras cosas y que nos ensucie la labor durante este corto tiempo. Acá nos han avalado los resultados”, dijo en ESPN.

“No es bueno que cuando perdamos nos vayamos a refugiar en el tema dizque las apuestas ahora. Si el rival jugó bien no echemos culpas. Él conoce sus jugadores, sabe de ellos; y nosotros nos dedicamos a hacer nuestra labor”, agregó.

Atlético vs Llaneros / Torneo Betplay - Foto: DIMAYOR

