Jhon Jáder Durán viene dando de qué hablar desde hace varios meses en Europa. Aunque no juega, el atacante colombiano es noticia por la definición de su presente y futuro.

Actualmente, Fenerbahçe lo tiene en su poder mientras se recupera de una lesión que lo aquejó en un partido oficial de Champions League.

Desde hace más de un mes que el atacante no pisa campo con los de Turquía. Su proceso de rehabilitación pareciera estar cerca de terminar, es más, esta misma semana recibiría convocatoria para jugar Europa League.

Jhon Jáder Durán podría salir de Fenerbahçe antes de lo esperado. | Foto: AFP

Aunque todo indicaría que con su vuelta la relación con los turcos se restablecería de manera total, no sería así.

De acuerdo a reportes de medios europeos como Sabah, en la directiva de los de Estambul se habría decidido que “regresará al Nassr”.

De antemano, hay que recordar que Durán permanece a préstamo en Turquía, pero sus derechos le siguen perteneciendo a Al-Nassr de Arabia Saudita.

Justamente por esto es que los turcos estarían pensando en devolverlo a su equipo de origen; los costos asumidos son altos para tan bajo nivel.

“Fenerbahçe está en conversaciones con el club saudí por el jugador, cuyo contrato por una temporada asciende a 21 millones de euros, y busca cerrar el traspaso con una pérdida económica mínima”, explica el citado medio.

Adicional a la noticia que podría ser oficial a principios de diciembre, también hicieron mención de un último reporte físico que se conoció de Durán.

“El club anunció que Jhon Durán, quien continúa con su entrenamiento individual, ha entrado en la fase de entrenamiento del equipo”, completan.

Jhon Jader Durán no vive el mejor de los presentes con Fenerbahçe | Foto: Getty Images

Presidente de Fenerbahçe lo protege

Sadettin Saran se ha mostrado sumamente paternal con el atacante de Selección Colombia.

En múltiples grabaciones extraoficiales de estos compartiendo en partidos, eventos, entre otros espacios, al dirigente se le ha visto cercano a Jhon.

Sobre la lesión que ha tenido el atacante jugador en el último tiempo, este salió a decir que “algunos informes son falsos”.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Jhon Duran ve Becao ile birlikte takımı alkışladı.pic.twitter.com/CQQyJn18jO — Sporx (@sporx) October 2, 2025

“Vi su resonancia magnética con mis propios ojos. Volverá al campo en unas semanas. No lo hemos perdido”, aseveró queriendo que se normalizase el proceso que llevaba Durán.

De una exclusión del cafetero del plantel, este lo negó así: “37% de los informes son ciertos. No se puede dejar a los jugadores extranjeros fuera de la plantilla”.

Y en busca de que no le cayeran más ataque a su jugador, fue que hizo un pedido: “Hablamos de lo ocurrido dentro del club. Ahora es el momento de la unidad y la solidaridad”.

Chance de regreso a las canchas

Durán tiene a la expectativa a Colombia por su vuelta a las canchas. Por lo que se ha reportado cada vez está más cerca de regresar a disputar partido oficial.

El rival al que enfrentan los turcos en el transcurso de esta semana es Stuttgart, de Alemania.

Dicho partido en mención será el próximo 23 de octubre, desde las 11:45 a.m. por la fecha 3.