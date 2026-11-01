Nuevo líder en Premier League: sacudón en tabla de posiciones tras agónica victoria de Arsenal

El Arsenal, vigente campeón, se colocó líder en solitario en la Premier League al ganar 1-0 en una feroz batalla de visita al Liverpool, en el único duelo de este domingo de la novena jornada del torneo.

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Hacía catorce años que los gunners no ganaban en Anfield en un partido por el campeonato doméstico. Los de Arteta sacaron el resultado exitoso gracias al gol de Kai Havertz en el minuto 16.

Un mal saque del brasileño Alisson permitió al Arsenal robar el balón y montar un contragolpe que concluyó con un pase de la muerte de Declan Rice, que se paseó por el área hasta que el atacante alemán envió a la red de los locales.

En el resto del partido, los reds multiplicaron sus ofensivas para evitar la derrota, pero sin fortuna ante el arco defendido por el español David Raya. Prácticamente los de Andoni Iraola mantuvieron la pelota y el control, pero no lograron estar finos de cara a la portería.

Jugadores del Arsenal celebrando la victoria frente a Liverpool por la novena jornada de la Premier League. Foto: Getty Images via AFP

La última vez que el Arsenal había ganado en liga en el terreno del Liverpool había sido en septiembre de 2012, cuando Arsène Wenger era entrenador de los londinenses y el español Mikel Arteta, el actual técnico del equipo, era su capitán.

Con 24 puntos, el Arsenal arrebata el liderato al Manchester City (2º, 21), que este sábado cayó derrotado 1-0 en casa por el Brighton (3º, 19).

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El equipo del sur de Inglaterra se cobró la venganza gracias a un solitario y temprano gol del sueco Yasin Ayari (11′), que terminó infligiendo a los citizens su segunda derrota consecutiva en Premier League, tras haber caído 2-1 la semana pasada en su visita al Aston Villa.

El Liverpool (5º, 15) se encuentra detrás del Chelsea (4º, 16), que el sábado derrotó 2-0 al Manchester United (apenas 17º, al borde de la zona de descenso).

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras los juegos de este 1 de noviembre. Foto: ESPN

Con este resultado, los Red Devils encajaron su segunda derrota consecutiva en la Premier League, seis días después de un naufragio 3-0 contra el Bournemouth; es su cuarta derrota en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.