Oficial: Decisión de Argentina con Franco Pérez es golpe bajo a Colombia; no hay marcha atrás

Franco Pérez jugará para Argentina. Después de la polémica con el hijo del ídolo de Independiente Santa Fe, Omar Pérez -al que le bajaron de la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19 a su hijo sin explicación alguna- ahora aparece citado con la albiceleste.

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Según lo dado a conocer por las redes oficiales del equipo argentino, la estrella de las divisiones menores de Boca Juniors será ligada a la tres veces campeona del mundo. En caso de convencer para quedarse, podría jugar el Sudamericano que se realizará el próximo año, justamente, en Colombia.

Es decir, que Pérez pasó de ser convocado por la Tricolor, a un posible rival del equipo cafetero en un certamen de suma importancia durante 2027.

Dicha movida genera malestar en Colombia dado que la prioridad del talentoso volante era para el cuadro nacional.

Es más, llegó a estar en el listado de llamados por César Torres, pero a los pocos días fue eliminado sin explicación detallada por parte del técnico, ni tampoco de la Federación Colombiana de Fútbol, hasta ahora.

Una vez se concentre todo el plantel colombiano llamado por el DT lo que se espera es que este conteste a dicha determinación que abrió la chance a que se perdiera un jugador de calidad para los años futuros.

Hipótesis de la borrada en Colombia

Carlos Antonio Vélez dio detalles sobre este caso en su columna de ‘Palabras Mayores+’ y explicó las razones que habrían generado el cambio de planes.

“Por lo que he averigüado, hay un conflicto de su padre. Un conflicto que puede pasar por una de estas dos cosas o las dos cosas: primero, que no dejó buena relación con dirigentes en los equipos donde estuvo”, dijo Vélez.

Vélez añade que “Omar Pérez, hoy por hoy, hace parte de la directiva de un equipo que está jugando un torneo pirata, torneo que la Federación Colombiana no ha autorizado”.

Esa sería la razón de fondo para que su hijo fuera desconvocado a última hora, según las revelaciones del experimentado periodista. “El hecho de pertenecer a uno de esos torneos que existen y no son reconocidos, es una infracción a la luz de los reglamentos de FIFA. En Colombia hay algunos torneos piratas y, al parecer, uno de esos torneos piratas tiene a Omar Pérez administrando uno de esos equipos”, apuntó.

Franco se pronunció

Fue el pasado viernes que Franco Pérez emitió una comunicación no oficial sobre la decisión tomada en la Selección Colombia.

Citando un versículo bíblico, el hijo de Omar Pérez escribió junto a una foto suya: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, que juega para Boca Juniors en Argentina Foto: Instagram @francoperez10

Dicha publicación se viralizó en pocos minutos en las diferentes plataformas donde se comentó nuevamente de la ‘borrada’ al hijo del ídolo de Independiente Santa Fe.

Ahora habrá que ver cómo le va al hijo de Omar Sebastián en Argentina para determinar si se queda en dicha nación. Está previsto un microciclo de entrenamientos, sin partidos programados a la vista.