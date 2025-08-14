Suscribirse

Ohtani rompe el silencio: el mensaje que lanzó a los Dodgers tras perder el liderato

Los Dodgers pierden el liderato ante los Padres y dependen de una serie clave para mantener vivas sus opciones divisionales.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

14 de agosto de 2025, 11:17 p. m.
Shohei OhtanLos Angeles Dodgers' Shohei Ohtani celebrates after scoring on a double by Tommy Edman during the first inning in Game 6 of a baseball NL Championship Series against the New York Mets, Sunday, Oct. 20, 2024, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)i
Shohei Ohtani habló ante la crisis de los Dodgers. | Foto: AP

Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, comenzaron la temporada con paso firme, manteniendo el liderato del Oeste de la Liga Nacional durante gran parte del campeonato. Sin embargo, su rendimiento reciente ha encendido las alarmas, y ahora parecen acercarse a una crisis inminente.

Contexto: Nueva información en el caso de apuestas ilegales de los Cleveland Guardians tiene conmocionada a toda la MLB

Enfrentaron la serie frente a Los Ángeles con dos victorias de ventaja sobre sus máximos perseguidores, los San Diego Padres. Pero la historia tomó un giro inesperado: los Dodgers fueron barridos por sus rivales, cediendo así el primer lugar de la división, mientras que los Padres hicieron lo propio frente a los San Francisco Giants.

Una de las causas de esta caída podría estar relacionada con el bajón en el rendimiento de Shohei Ohtani. Aunque el japonés sigue siendo una figura clave —acumula 43 jonrones y 132 hits en lo que va de temporada—, su aporte como pitcher ha sido limitado.

Esto debido a una lesión en el hombro izquierdo sufrida en octubre pasado, durante el Juego 2 de la Serie Mundial, sin lugar a dudas esta molestia le ha impedido explotar al máximo su faceta de lanzador en este 2025.

Según un comunicado oficial, “esta mañana, agentes de inmigración llegaron al estadio y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos".
En el último encuentro entre los Padres y los Dodgers los jugadores se fueron a las manos. | Foto: Getty Images

A muestra de ello, en el último partido Ohtani hizo la apertura, duró cuatro entradas, en esa última permitió 2 carreras e hizo que los Angelinos recortaran la ventaja que tenían los Dodgers, algo que probablemente influyó en la derrota de su equipo.

A pesar de ello, Ohtani continúa entregando lo mejor de sí. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que mejorar y lo vamos a lograr”, declaró tras la dolorosa barrida ante los Angelinos. Sin embargo, las cifras no mienten: los Dodgers solo han logrado 12 victorias en sus últimos 33 partidos, según reportó Marca.

La lucha por el campeonato divisional sigue abierta. Aún resta el último cuarto de la temporada y la diferencia con los Padres es mínima. San Diego ostenta un récord de 69 victorias y 52 derrotas, con un promedio de .570, mientras que Los Ángeles presenta 68 victorias y 53 derrotas, promediando .562.

La atención ahora se centra en la serie directa entre ambos equipos, programada del 14 al 16 de agosto. Este enfrentamiento de tres juegos podría ser decisivo para definir el campeón del Oeste de la Liga Nacional.

Esta decisión marcó un cambio significativo en la postura del equipo, criticado por su silencio durante las redadas recientes.
El encuentro será en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California. | Foto: Getty Images

El ganador de esta serie tendrá una clara ventaja de cara a la recta final, aunque las estadísticas y el momento actual favorecen a los Padres, quienes atraviesan un mejor presente y muestran mayor confianza gracias a sus recientes resultados.

Los Dodgers, por su parte, necesitan recuperar la solidez que los llevó al título en 2024. La ofensiva sigue siendo competitiva, pero la irregularidad en el pitcheo y la falta de contundencia en los momentos clave amenazan con borrar sus aspiraciones de repetir la corona divisional.

Con un calendario exigente por delante y rivales directos en la pelea, la franquicia angelina deberá encontrar rápidamente la fórmula para volver a ser ese equipo dominante que ilusionó a sus fanáticos en el inicio de la temporada.

