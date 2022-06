“Ojalá no hablemos de los árbitros”, desde Junior calientan el duelo con Nacional

El próximo miércoles, en el estadio Atanasio Girardot se definirá el primer finalista de la liga colombiana. Atlético Nacional y Junior serán los encargados de brindar el espectáculo en el grupo A que tiene parcialmente de líderes a los verdolagas.

Las cuentas son claras para ambos equipos; una victoria o empate para los dirigidos por Herrera los pondrá automáticamente en la final, de lo contrario, será Junior que en la última instancia del campeonato por su rival, el cual saldrá del grupo B.

Cabe anotar que Nacional viene de dejar en el camino al favorito del grupo, Millonarios tras sacarle un valioso empate en Bogotá, mientras que Junior arriba a este juego después de lograr una importante victoria en su casa ante Bucaramanga.

Nacional depende de sí mismo para clasificar a la final - Foto: Dimayor

Ahora bien, la previa entre verdolagas y tiburones desde este lunes empezó a caldear sus ánimos después de unas palabras del técnico Juan Cruz Real en rueda de prensa. El argentino fue crítico al mencionar el tema arbitral que está designado para este duelo.

“A mí me preocupa el tema del árbitro, lo dije antes. Frente a Millonarios me pareció injusta la expulsión (de Fabián Viáfara). Vamos a jugar de visitante, con un estadio lleno, entonces allá no quiero que nos den, pero tampoco que nos quiten”, dijo el entrenador refiriéndose al partido en Bogotá jugador con los azules.

“Esperamos que el VAR funcione como debe ser, que los árbitros no sientan la presión de la localía. Queremos que al terminar el partido, podamos hablar solamente de fútbol y no de árbitros”, agregó el estratega que ya sabe lo que es ser campeón en el FPC.

🎥 Palabras del profesor Juan Cruz Real en la previa del partido ante Nacional este miércoles en Medellín. Míra la rueda de prensa completa en Junior Play 🔗https://t.co/Jcs74IUKQP#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/lY2lmprBZI — Club Junior FC (@JuniorClubSA) June 13, 2022

No es la primera vez

Por lo pronto, desde la Dimayor no han designado el que será el juez encargado para este compromiso. Cabe anotar que esta no es la primera vez que Cruz Real se queja del rendimiento del arbitraje en los partidos de Junior.

Han sido tan fuertes sus palabras que incluso en la prensa y en redes sociales lo han criticado por sus actitudes tras ser cuestionado por el juego de los suyos, en vez de hablar del arbitraje. De hecho, en el partido con Millonarios, luego de los 90 minutos, Real se defendió de manera tajante e incluso mandó a “estudiar” a uno de los periodistas que le cuestionó su planteamiento para este partido en Bogotá. “¿Vos sos de acá de Bogotá, no? Se nota, no nos has visto todos los partidos. En el ‘todos contra todos’ fuimos el equipo más goleador, el que tiene mayor índice de gol esperado. Entonces eso te demuestra que salimos a jugar en todas las canchas”, dijo el argentino.

La rueda de prensa, que duró más de 20 minutos, tuvo un momento para hablar de la expulsión de Fabián Viáfara por pérdida deliberada de tiempo, una decisión que, en el concepto de Juan Cruz Real, fue totalmente injusta.

“No me gusta quejarme de los árbitros, porque después dicen que hablo y demás, además de que corro el riesgo de que los árbitros me tomen bronca a mí, pero la verdad lo que pasó hoy acá es una vergüenza”, señaló el argentino.

El estratega juniorista considera exagerado “echar a un jugador por un lateral, donde yo le voy a hablar al jugador, que me expulse a mí en últimas. Luego dentro de la cancha reconoce que se equivoca”.

Alexander Ospina, árbitro del partido, también se llevó su ‘recado’ por parte del técnico. “Vamos a hacer las cosas en serio, ya hay dos partidos donde hubo dudas, acá y afuera, entonces hagamos las cosas como tienen que ser, porque todos trabajamos bien. Está bueno que sea una patada, ¿pero por un lateral? No, no sean malos. Hagamos las cosas en serio”, dijo.

Tabla de posiciones grupo A