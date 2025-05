En cuanto al mediocampista Eduard Atuesta, quien venía siendo titular habitual en el equipo de Florida, ha repartido dos asistencias en ocho partidos. Solo en uno de ellos no fue inicialista —el pasado 12 de abril en el empate 0-0 frente al New York Red Bulls—. El volante continúa recuperándose de una lesión cervical que lo ha marginado de tres encuentros de liga y uno de la US Open Cup.