Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

Óscar Córdoba, exportero de la Selección Colombia, habló de James Rodríguez y la preocupación que tiene de cara a lo que será el Mundial del 2026, al que el número 10 llegará como uno de los líderes de la Tricolor.

En su nuevo programa Sí era gol, del Canal Red+, el exguardameta dejó claro que el volante no tiene que demostrar nada, ya que lo ha hecho a lo largo de su carrera. Sin embargo, remarcó que si no consigue equipo, llegará a la Copa del Mundo sin nada de rodaje.

James Rodríguez jugó su último partido oficial con la Selección Colombia en noviembre. Foto: NurPhoto via AFP

“En este caso estamos hablando del mejor jugador en quien están sembradas todas nuestras esperanzas y no tiene equipo para jugar”, expresó.

Córdoba confesó que esto le “preocupa mucho”, un sentimiento que crece por el hecho de que aparentemente hay muy poco interés de los equipos sobre el zurdo. En ese sentido, sostuvo que esto se debe a que la inversión que hacen no se equipara con el desempeño que muestra en el campo.

Y es que en los últimos clubes, Rodríguez ha pasado sin pena ni gloria, siendo muy criticado por lo poco que les aporta a sus compañeros. “Muy caro, no confían en su regularidad”, manifestó.

Incluso, el exfutbolista contó que un periodista estadounidense le confirmó que actualmente ni siquiera los clubes de la MLS tienen en el radar al número 10 de la Selección Colombia.

Óscar Córdoba, exarquero colombiano. Foto: Luisa González

Pero más allá de que no juegue, según dijo Córdoba, James debe tener muy clara la exigencia que pesa sobre él y la presión a la que se va a enfrentar en el Mundial. “La gente espera mucho de tu jugador de este nivel. (...) Su círculo cercano sabe qué es lo mejor para él”, comentó.

Por otra parte, se refirió a la Selección Colombia y el papel que podría cumplir en la cita orbital. El hoy comentarista deportivo destacó el crecimiento que ha tenido el equipo y el trabajo que ha hecho el técnico Néstor Lorenzo.

Por ello, no dudó a la hora de vaticinar hasta qué instancia puede llegar la Tricolor, si es que los jugadores llegan en las mejores condiciones al torneo.

“Si el equipo llega a alcanzar el nivel que mostró en la Copa América 2024, más allá de que quieran decir que jugábamos con equipos centroamericanos, para mí Colombia puede llegar hasta las semifinales del Mundial 2026″, manifestó.

“Los jugadores han evolucionado de forma correcta y ojalá que lleguen físicamente en perfectas condiciones”, agregó.

De esta manera, el exportero metió presión a los futbolistas colombianos y dejó en claro que se espera que hagan un gran papel en lo que será la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.