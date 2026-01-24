Deportes

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

El exguardameta también vaticinó hasta dónde puede llegar la Tricolor durante la Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

24 de enero de 2026, 5:54 p. m.
Óscar Córdoba y James Rodríguez.
Óscar Córdoba y James Rodríguez. Foto: Getty Images

Óscar Córdoba, exportero de la Selección Colombia, habló de James Rodríguez y la preocupación que tiene de cara a lo que será el Mundial del 2026, al que el número 10 llegará como uno de los líderes de la Tricolor.

En su nuevo programa Sí era gol, del Canal Red+, el exguardameta dejó claro que el volante no tiene que demostrar nada, ya que lo ha hecho a lo largo de su carrera. Sin embargo, remarcó que si no consigue equipo, llegará a la Copa del Mundo sin nada de rodaje.

James Rodriguez, wearing number 10, comes off the pitch after the International Friendly soccer match against Australia at Citi Field in Corona, N.Y., on November 18, 2025. (Photo by Gordon Donovan/NurPhoto) (Photo by Gordon Donovan / NurPhoto via AFP)
James Rodríguez jugó su último partido oficial con la Selección Colombia en noviembre. Foto: NurPhoto via AFP

En este caso estamos hablando del mejor jugador en quien están sembradas todas nuestras esperanzas y no tiene equipo para jugar”, expresó.

Córdoba confesó que esto le “preocupa mucho”, un sentimiento que crece por el hecho de que aparentemente hay muy poco interés de los equipos sobre el zurdo. En ese sentido, sostuvo que esto se debe a que la inversión que hacen no se equipara con el desempeño que muestra en el campo.

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Y es que en los últimos clubes, Rodríguez ha pasado sin pena ni gloria, siendo muy criticado por lo poco que les aporta a sus compañeros. “Muy caro, no confían en su regularidad”, manifestó.

Incluso, el exfutbolista contó que un periodista estadounidense le confirmó que actualmente ni siquiera los clubes de la MLS tienen en el radar al número 10 de la Selección Colombia.

13 de Mayo de 2015. Bogotá. Con el chileno Iván "Bam Bam" Zamorano y el colombiano Óscar Córdoba, refuerzan el equipo de Directv de cara al cubrimiento de la Copa América Chile 2015. En la foto Óscar Cordoba. (Fotos Colprensa - Luisa González).
Óscar Córdoba, exarquero colombiano. Foto: Luisa González

Pero más allá de que no juegue, según dijo Córdoba, James debe tener muy clara la exigencia que pesa sobre él y la presión a la que se va a enfrentar en el Mundial. “La gente espera mucho de tu jugador de este nivel. (...) Su círculo cercano sabe qué es lo mejor para él”, comentó.

Por otra parte, se refirió a la Selección Colombia y el papel que podría cumplir en la cita orbital. El hoy comentarista deportivo destacó el crecimiento que ha tenido el equipo y el trabajo que ha hecho el técnico Néstor Lorenzo.

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Por ello, no dudó a la hora de vaticinar hasta qué instancia puede llegar la Tricolor, si es que los jugadores llegan en las mejores condiciones al torneo.

“Si el equipo llega a alcanzar el nivel que mostró en la Copa América 2024, más allá de que quieran decir que jugábamos con equipos centroamericanos, para mí Colombia puede llegar hasta las semifinales del Mundial 2026″, manifestó.

“Los jugadores han evolucionado de forma correcta y ojalá que lleguen físicamente en perfectas condiciones”, agregó.

De esta manera, el exportero metió presión a los futbolistas colombianos y dejó en claro que se espera que hagan un gran papel en lo que será la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

