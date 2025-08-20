Suscribirse

Óscar Córdoba da cátedra a David Ospina de cómo atajar penales: todo por el Nacional vs. São Paulo

Desde la experiencia, Córdoba dijo qué le faltó a Ospina para atajar penales en el Nacional vs. São Paulo por Libertadores.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025, 7:22 p. m.
Óscar Córdoba, en video, diciendo qué le falta a Ospina para atajar penales.
Óscar Córdoba, en video, diciendo qué le falta a Ospina para atajar penales. | Foto: Izq: Getty Images / Der: ESPN

Atlético Nacional dio por finalizada su participación en la Copa Libertadores 2025. Fue el pasado martes, 19 de agosto, cuando el verde de Antioquia cayó por penales 4-3 ante São Paulo, en Morumbi, y el cuadro brasileño clasificó a los cuartos de final del torneo continental.

Los equipos se fueron a tiros desde los 12 pasos tras empatar 1-1 en el global. Para São Paulo falló Marcos Silva, mientras que por el lado de Nacional erraron Mateus Uribe y Marino Hinestroza.

Al respecto se refirió Óscar Córdoba, leyenda de la Selección Colombia y de Boca Juniors, que mientras estuvo activo como guardameta se destacó por atajar penales. Hoy, como panelista del programa F90 en ESPN, opina desde la experiencia detrás de los micrófonos.

“Yo te aseguro que en Atlético Nacional no se dieron a la tarea de ver cuál es el palo más certero para este arquero atajar penales”, arrancó afirmando Córdoba.

Y por la misma línea, añadió: “Cuando trabajas seriamente, cuando preparas las cosas como deben ser, estás más cerca de obtener la victoria, el resultado”.

En un momento, el mismo panel de trabajo en el programa referenciado le peguntó a Córdoba: “¿Por qué a David Ospina se le dificulta tanto atajar un penal?“, ”a veces se tira (en los penales) pero no llega". Óscar, para responder, lo ejemplificó.

David Ospina está en Atlético Nacional, pero llamaría la atención del fútbol extranjero.
David Ospina, portero titular de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

“Siento que le faltó el paso del que siempre he hablado”. Dijo Córdoba. Acto seguido, se paró de la mesa y ejemplificó su idea. Según él, a Ospina le falta dar un paso de aproximadamente 10 centímetros, hacia el lado donde desee tirarse, para tener más chances de atajar la pelota en un penal.

El video de Córdoba ejemplificando cómo debería tirarse David Ospina en un penal, levantó todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados. Ya tiene miles de visitas y generó comentarios entre los hinchas del verde de Antioquia.

Contexto: Prensa brasileña hurga en la herida de Atlético Nacional: reacción a la eliminación con São Paulo

Nacional, fuera de la Libertadores y a pensar en liga

Ahora, Atlético Nacional deja atrás el sueño de la tercera Copa Libertadores, en este 2025, y se enfoca en las competencias locales.

Errores muy puntuales marginaron al verde de seguir con vida en la competencia continental. Por ejemplo, Edwin Cardona falló dos penales en la ida, y se hizo expulsar en la vuelta.

Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores.
Edwin Cardona, uno de los señalados tras la eliminación de Atlético Nacional en Copa Libertadores. | Foto: Getty Images

Tras la eliminación, Alfredo Morelos habló con ESPN y soltó: “Un partido muy duro, muy cerrado. A lo último nos quedamos con esa expulsión... Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores, pero bueno, ese es el fútbol, y los penales son un cara y sello”.

