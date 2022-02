¿Otra ‘bomba’? Desde Europa llega el que será el nuevo fichaje de América

Los ‘escarlatas’ no se detienen y siguen moviéndose en el mercado de pases.

Pese a que ya se ha jugado una gran parte del campeonato colombiano, América de Cali sigue conformando su nómina para lo que resta de temporada en la que también afrontará torneo internacional.

Así las cosas, los escarlatas, que ya han dado de qué hablar en este mercado de fichajes presentando un refuerzo de lujo, buscaría dar otro golpe sobre la mesa en los próximos días. Según lo dicho por el máximo accionista de América, Tulio Gómez, el próximo fichaje de los rojos llegará desde Europa.

El empresario aseguró que nuevo hombre de América es colombiano y que ha tenido varios minutos en el Viejo Continente, y aunque no dio su nombre, despertó las suspicacias de quien podría ser el nuevo comandante de la banda izquierda.

“El lateral izquierdo para @AmericadeCali viene viajando, ya le pusimos los tiquetes, es colombiano y viene de Europa”, aseguró en charla con el periodista Carlos ‘El Petiso’ Arango.

Cabe anotar, que para esta temporada, el América hizo un esfuerzo grande para traer al español Iago Falque, jugador que si bien no ha debutado, parte como uno de los grandes fichajes en esta temporada en el FPC.

"El lateral izquierdo para @AmericadeCali viene viajando, ya le pusimos los tiquetes, es Colombiano y viene de Europa".@tulioagomez

Uno de los futbolistas que aparece en la órbita de acuerdo a las características entregadas por Gómez, es el colombiano Brayan Vera, defensor con pasado en el fútbol italiano vistiendo los colores del Lecce.

Vera sabe lo que es jugar en la élite del fútbol mundial, incluso ha sido el encargado de marcar nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo en juego válido por la Serie A.

¿Nuevo estadio para el América?

En lo dirigencial, por el contrario, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, asegura que el equipo ha ido avanzando a paso firme y se encuentra en una situación financiera positiva, teniendo en cuenta la crisis que los llevó hasta la segunda división por falta de flujo de caja antes de su llegada a asumir las riendas y rematar con los dos recientes títulos de Liga BetPlay.

En dicha asamblea con la junta directiva, Gómez deslizó la posibilidad de avanzar en el proyecto del estadio propio con el apoyo de un fondo de inversión internacional. En conversación con el periodista Carlos Arturo Arango, explicó más detalles de la negociación.

“Esta semana escuché algo serio, un fondo de inversión que quiere hacer el estadio. Eso hay que analizarlo por la ubicación y que sea con llave en mano, porque recuerde que para mí el Pascual Guerrero es el mejor del país”, reconoció. “Para mí está mejor que lo compren y lo conviertan en un escenario multieventos”, añadió.

Tulio manifestó que esta es la única negociación cierta que ha existido sobre la construcción de un estadio propio para el América, “lo que haya pasado de ahí para atrás es cháchara”. Hace poco se escuchó una versión sobre una empresa de criptomonedas que se había acercado a la sede del cuadro escarlata, pero desde la dirigencia lo califican como “falso”.

“El que hace el estadio lo financia con la venta de unos palcos y seguramente con eventos; 50 eventos al año, pero no hemos llegado a un acuerdo”, dijo el máximo accionista sin confirmar si son “chinos o cataríes” los que vendrían a hacer una oferta para el proyecto del estadio a las afueras de la ciudad. “Llegaron por intermedio de una persona”, afirmó el dueño del club vallecaucano.

Respecto a las negociaciones, informó que “ya entregaron un bosquejo de cómo quieren el estadio. Quieren que sea multieventos, a las afueras de la ciudad en la salida a Jamundí o a Yumbo. La salida a Palmira no es adecuado porque por ahí queda el del Deportivo Cali y por Jamundí hay que tener en cuenta que se colapsa el sur y se perjudica a la ciudad. Hay que buscar un sitio que no cause mucho traumatismo, que tenga buenas vías de acceso para el público, etcétera”.