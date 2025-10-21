Un tridente de clubes se han ubicado en la parte alta de la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026, tras tres jornadas jugadas.

Este martes, entraron en acción Arsenal, Barcelona, PSG, entre otros. El vigente campeón no dejó dudas de su superioridad frente al Leverkusen, al que le ganó por 2-7 en Alemania.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7′), Desiré Doué (41′ y 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44′), Nuno Mendes (50′), Ousmane Dembélé (66′), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90′) como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera provisionalmente el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

El flamante Balón de Oro, Dembélé, solo necesitó tres minutos luego de volver a pisar un terreno de juego para encontrar el camino del gol.

Tras seis semanas de ausencia por una lesión en el muslo derecho, Dembelé no tardó en abrir su cuenta goleadora particular en esta Champions, en su primer partido en la competición de las estrellas este curso.

Baile ‘gunner’ ante Atlético de Madrid

Arsenal goleó este martes 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, en la 3ª jornada de la fase de grupo único de Liga de Campeones, resultado que mantiene a los ingleses en las primeras posiciones con pleno de victorias.

Los goles de los brasileños Gabriel (57′) y Gabriel Martinelli (64′) y el doblete del sueco Viktor Gyokeres (67′, 70′) alargaron la impresionante racha del Arsenal, líder de la Premier League y que todavía no ha concedido ningún gol en la competición continental.

Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la 3ª posición, empatado con PSG (1º) e Inter (2º), y se afianza en el Top 8 que garantiza acceso directo a octavos de final.

Por su parte, Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos y ocupa la 16ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.

Inter se adhiere a la cima

Inter de Milán encadenó ante el modesto Union Saint-Gilloise belga (0-4) una tercera victoria consecutiva en Liga de Campeones, este martes en Bruselas.

Lautaro Martínez aportó en la victoria de Inter, durante la fecha 3 de Champions League | Foto: UEFA via Getty Images

Los vigentes subcampeones de Italia y de Europa se impusieron gracias a los goles de Denzel Dumfries (41′), Lautaro Martínez (45+1′), Hakan Çalhanoğlu, de penal (53′), y Francesco Pío Esposito (76′).

Con sus 9 puntos, el Inter ocupa la segunda posición, por detrás del París SG, que había humillado conjunto nerazzurro 5-0 en la final de la última Champions.

Otros resultados de la fecha 3:

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 6-2 Napoli

Villarreal 0-2 Manchester City

Copenhague 2-4 Borussia Dortmund