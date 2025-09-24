Suscribirse

Palmeiras vs. River Plate: hora y canal para ver el partido de vuelta por Copa Libertadores

El conjunto millonario deposita sus esperanzas en la magia de Juan Fernando Quintero para darle vuelta a la serie que pierden por 2-1.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 4:09 p. m.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 17: Juan Fernando Quintero of River Plate controls the ball during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Quarter-final first-leg match between River Plate and Palmeiras at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 17, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Juan Fernando Quintero sería titular frente a Palmeiras en Brasil | Foto: Getty Images

Con tres colombianos en la lista de viajeros, River Plate se la juega por la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto millonario perdió en condición de local (1-2) y ahora necesita ganarle a Palmeiras en Brasil para remontar la serie.

Contexto: Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y canal de la vuelta de cuartos en Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño apuntan a ser titulares ante la necesidad de ideas en el mediocampo, mientras que Miguel Ángel Borja estaría en el banquillo.

A pesar de tener la ventaja en su poder, Palmeiras no se confía y quiere completar la fiesta con otra victoria ante su gente en el Allianz Parque.

EL MILLONARIO DESCONTÓ EN EL FINAL PERO NO LE ALCANZÓ ANTE EL VERDAO | River 1-2 Palmeiras | RESUMEN

“Son partidos diferentes”, advirtió Ferreira, que llevó al verdão a ganar la Libertadores en 2020 y 2021. En la primera de ellas, se impuso en semis ante el River de Marcelo Gallardo. “No sé cómo va a ser este, porque no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos vamos a preparar y no creo que haya grandes sorpresas ni de un lado ni del otro”, continuó el portugués.

Por su parte, Marcelo Gallardo se comprometió con la hinchada. “Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra”, dijo.

Contexto: Racing y Vélez definieron el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores

Este partido está programado para iniciar a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido por la señal principal de ESPN. En dispositivos móviles estará disponible a través de Disney+.

Mariano Closs estará en la narración, mientras que los comentarios correrán por cuenta del exfutbolista argentino Diego Latorre.

River necesita una victoria por la mínima diferencia para forzar los penales. En caso de ganar por dos goles o más clasificará directamente a semifinales.

A Palmeiras le basta con el empate para meterse entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica. El ganador de esta serie enfrentará a São Paulo o Liga de Quito.

¿Juanfer titular?

Marcelo Gallardo, a quien Ferreira calificó como “uno de los mejores entrenadores de América del Sur”, estudia qué piezas puede poner en juego para dar vuelta al marcador.

Una de las novedades podría ser Juan Fernando Quintero, dejando de lado la línea de cinco defensores utilizada en el primer choque de esta eliminatoria.

Sin embargo, el volante colombiano, de 32 años, no tuvo una buena presentación en la liga local el fin de semana.

El club de la banda roja cruzada recupera, por otra parte, al mediocampista Giuliano Galoppo, luego de que cumpliera suspensión.

Palmeiras vs. River: hora y canal

  • Cuartos de final (vuelta) - Copa Libertadores 2025
  • Estadio: Allianz Parque
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney+

Posibles formaciones

Palmeiras: Weverton, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

