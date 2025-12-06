Panini puso a llorar a más de uno después del sorteo del Mundial 2026; colombianos se alistan para ‘cambiar monas’

Como es costumbre, cada vez que se acerca un mundial de fútbol, sale a la venta el tradicional álbum de Panini, el cual recoge todas las selecciones que participarán en el certamen, los estadios, el emblema de la Copa del Mundo, las mascotas y otros de los protagonistas del evento deportivo más importante del planeta.

La empresa espera que se concreten los grupos y clasificados para su lanzamiento. | Foto: Panini /FIFA

En esta oportunidad, luego de conocerse los grupos cpn los que se disputará la primera fase del Mundial Norteamérica 2026, la compañía lanzó un emotivo comercial con el que apeló a la nostalgia y a los recuerdos de quienes consideran que llenar el álbum se ha convertido en más que una tradición.

En la pieza publicitaria se ve cómo a través de los años y de los mundiales, muchas personas han crecido coleccionando los cromos de este producto y cómo han transmitido esta emoción a las generaciones futuras, algo que resaltó la compañía en la publicación que acompañó al video.

“𝐻𝑜𝑦 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑜 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑎́ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙, 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒́𝑛 𝘩𝑎𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝘩𝑜𝑚𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑎 𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛, 𝑎 𝑒𝑠𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎, 𝑎 𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑎 𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑎́𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑎́ 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝟸𝟶𝟸𝟼 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑖𝑛𝑖. 𝐸𝑙 𝐴́𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑁𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑑𝑎”, se lee.

“𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒𝑠, 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛̃𝑜𝑠 𝘩𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜. 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜́𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑜́𝑛. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑢 𝘩𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎́𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝟸𝟶𝟸𝟼 𝑐𝑜𝑛 #𝘗𝘢𝘯𝘪𝘯𝘪𝘌𝘭𝘈́𝘭𝘣𝘶𝘮𝘋𝘦𝘕𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢𝘝𝘪𝘥𝘢”, agrega.

El video es un viaje al pasado y muestra algunos de los álbumes que han marcado la historia del fútbol en Colombia, como los de Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Brasil 2014 y Rusia 2018, copas en las que la Selección Colombia ha estado presente.

Romy Gai, directora comercial de la Fifa, declaró: “Al igual que la Copa Mundial de la Fifa, el álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial”.

“Durante generaciones, ha unido a los aficionados, desatado la emoción en todo el mundo y creado recuerdos que perduran mucho después del pitido final. Nos enorgullece continuar esta colaboración para la Copa Mundial de la Fifa 2026. Junto con Panini, esperamos celebrar un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: es un símbolo de la alegría, la pasión y la ilusión que definen la Copa Mundial de la Fifa”, añadió.

Álbum Panini contará con más de 900 figuritas relacionadas al Mundial 2026 | Foto: Caprtura a video de @PaniniAmerica

El álbum saldrá en los próximos meses, pues todavía falta que se definan los últimos seis cupos por la vía del repechaje.