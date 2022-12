Para acompañar a su selección en Qatar, hincha mexicano se gastó el dinero de su boda

Para muchas personas ir al Mundial de Qatar 2022 se convirtió en todo un sueño y por eso hicieron hasta lo imposible por cumplirlo. Un hincha colombiano viajó desde Pasto hasta Madrid para luego emprender el camino en bus desde Abu Dabi hasta Doha y poder presenciar algunos partidos de este importante evento deportivo.

No solo esta historia se ha dado en medio del desarrollo de la Copa del Mundo, ahora un hombre se hizo viral en un video publicado por Marca Claro debido a que portaba un cartel hecho a mano que decía: ”Amor, me gasté el $ de la boda. Llegando a México te explico”.

Cuando le preguntaron sobre el letrero, el hincha mexicano respondió que siempre fue su más grande sueño asistir a un mundial de fútbol. “Al día de hoy lo estoy cumpliendo. El próximo año yo tenía programada mi boda. Tenía muchos ahorros, los cuales, como aquí está muy caro, ya me los he gastado”.

Aunque este aficionado no reveló su identidad, aseguró que se casará el próximo año en marzo y que ahora deberá volver a ahorrar para hacer la boda como se lo prometió a su futura esposa. “Le digo a mi prometida que nos vamos a casar. A lo mejor tendremos que esperar un poco más de tiempo, pero lo vamos a hacer. Necesito ahorrar más dinero porque aquí está muy caro, pero el amor sigue”.

Frente a los gastos que ha tenido mientras ha estado en Qatar, el sujeto aseguró que no recuerda la cifra pero que sus tarjetas ya están en el punto máximo. Y para finalizar a la pregunta sobre qué pasaría si su prometida ya no quiere casarse, él sostuvo: “Si ella ya no quiere (casarse) es que no me amaba. La boda estaba programada para marzo, pero a lo mejor la reprogramamos para diciembre o algo. De que va a haber va a haber, pero va a ser posterior”.

¿QUÉ HARÍAS CON TAL DE ESTAR EN UNA COPA DEL MUNDO? ⚽🇲🇽



Este aficionado fue a #Qatar2022 con el dinero de la boda y le manda un mensaje a su novia#ClaroEnQatarhttps://t.co/uPNjyA0vCZ pic.twitter.com/eWEL2wyaFw — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 1, 2022

“Fue una locura”: colombianos revelaron cómo fue su travesía para llegar al Mundial de Qatar

Jairo Mauricio Guerrero, su hija Viviana y John Pantoja son tres colombianos que disfrutaron del partido entre Japón y Costa Rica en Doha, aunque para poder vivir esta experiencia tuvieron que viajar más de lo normal, debido a que se transportaron en bus desde Abu Dabi hasta la ciudad donde se celebra la Copa del Mundo.

En una entrevista con el Gol Caracol, Jairo contó que su viaje empezó en Pasto, donde reside actualmente; luego emprendió rumbo hasta Bogotá, donde tomó un vuelo hacia Madrid y de allí otro hasta Abu Dabi. Señaló que en esta ciudad se encontró con las otras personas para empezar su experiencia futbolera y vivir al máximo los días en el país.

Una de las cosas que sorprendió en la conversación es que el desplazamiento para llegar de Abu Dabi hasta Doha lo hicieron en bus y en medio del camino se presentaron algunas complicaciones; además, tuvieron que cruzar varias fronteras, “primero la de salida de Emiratos y la entrada a Arabia; luego salir de Arabia y entrar de nuevo a Qatar”, explicó Viviana. Cabe resaltar que ella lleva varios meses viviendo en este país y su trayecto no era tan largo como el de los demás.

Los viajeros contaron que era un trayecto programado de 6 a 7 horas, pero que por los procesos migratorios se les fue alargando. “Lo que más nos demoró fue que en cada paso de frontera nos tardamos de una a dos horas, mientras realizaban todos los papeleos, revisiones y demás. A eso hay que agregarle que por esas carreteras no se puede superar la velocidad de 80 kilómetros. La venida acá al Mundial fue complicada. Nos demoramos trece horas y alguito más en llegar”, agregó la mujer.