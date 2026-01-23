Deportes

Partido de Bayern Múnich contra Augsburgo es clave en la carrera de Luis Díaz: asoma récord

Otra vez el colombiano Luis Díaz está muy cerca de escribir su nombre en letras doradas.

Redacción Deportes
24 de enero de 2026, 2:37 a. m.
Luis Díaz, a punto de romper una marca personal en el fútbol europeo.
Luis Díaz, a punto de romper una marca personal en el fútbol europeo. Foto: AP.

Si Luis Díaz suma minutos con Bayern Múnich ante Augsburgo, este sábado 24 de enero, romperá un récord personal: llegará a los 300 partidos en Europa, sumando lo que jugó en Porto, Liverpool y ahora con el elenco bávaro.

Es una cifra récord para su carrera individual. Todo depende de si Kompany lo coloca en el derbi ante Augsburgo, algo que parece bastante probable, ya que el guajiro ha disputado la mayoría de la temporada hasta ahora.

La cifra la reveló Transfermarkt. Además, dieron el total de partidos que Luis Díaz ha disputado con Porto, Liverpool y Bayern Múnich, los tres clubes con los que se ha desempeñado en el viejo continente.

  • Partidos de Luis Díaz con Porto: 125
  • Partidos de Luis Díaz con Liverpool: 148
  • Partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich: 26
Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026
Luis Díaz sigue brillando en Europa y está muy cerca de los 300 partidos allí. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Luis Díaz llegará a 300 partidos en Europa si suma minutos con Bayern Múnich ante Augsburgo

Y si anota o deja asistencia en el derbi, decorará aún más su brillante carrera en el viejo continente. De hecho, Luis Díaz ha sido fundamental en los equipos con los que ha jugado, dejando goles y buenas actuaciones.

Son 11 los títulos de Luis Díaz con los clubes europeos con los que ha jugado son:

  • Porto: dos Ligas, dos Copas y una Supercopa
  • Liverpool: dos EFL Cup, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League
  • Bayern Múnich: Supercopa de Alemania
  • Total: 11

Bayern Múnich, líder indiscutido en Bundesliga y ahora va por el derbi

Los bávaros quieren seguir ganando, pero no se confían: “Augsburg ganó el único de los 14 partidos de la Bundesliga disputados hasta ahora en el Allianz Arena por 0-1 en mayo de 2015, con un gol de Raúl Bobadilla. En abril de 2014, el Augsburg también puso fin a una impresionante racha del Bayern: tras 53 partidos de la Bundesliga sin conocer la derrota, el campeón récord alemán cayó por 1-0 (gol de Sascha Mölders)”.

Eso escribe Bayern Múnich en su web oficial, añadiendo: “Estos éxitos demuestran que, a pesar de su actual situación en la clasificación, el FCA puede ser un rival incómodo que, con lucha y disciplina táctica, quiere poner en aprietos al Bayern”.

Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones.
Bayern Múnich brilla como invicto en Bundesliga y quiere seguir así. Foto: Getty Images

Previo al juego, Bayern Múnich lidera la tabla de posiciones de Bundesliga con 50 puntos, sacándole 11 de ventaja al segundo, Borussia Dortmund. Puede perder tranquilo el equipo de Luis Díaz, pero no parece estar eso en el radar. Si llegase a pasar, dejaría perder su invicto de 18 juegos sin perder en la competencia.

