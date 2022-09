Partido del US Open de Cabal y Farah se detuvo por lesión de uno de los colombianos, ¿qué sucedió?

Robert Farah y Juan Sebastián disputan el partido de segunda ronda del US Open 2022 en la categoría dobles ante la pareja conformada por el ecuatoriano Diego Hidalgo y el francés Fabien Reboul.

Mientras se disputaba el segundo set, el cual iba igualando 1-1, Farah comenzó a sentir molestias en su espalda, tanto que se tuvo que detener el juego por varios minutos.

La logística del US Open tuvo que llamar a especialistas para que atendieran al colombiano y revisara su estado de salud. Farah recibió masajes, tuvo que acostarse en la cancha, la cual estaba caliente porque la temperatura en ese momento rondaba los casi 30 grados centígrados.

Robert Farah es atendido en el US Open tras reportar un dolor en su espalda - Foto: SEMANA

SEMANA estuvo en el lugar mientras el colombiano era atendido y pudo conocer de primera mano que se trataba de una molestia muscular en la espalda baja del jugador. Durante varios minutos estuvo detenido el juego. Sin embargo, Farah se recuperó y siguió en cancha.

Hace unos días, los tenistas confirmaron a estos micrófonos estar muy bien físicamente de cara al desgaste que tendrán en estas semanas por cuenta de las altas temperaturas que se registran por estos días en Nueva York y de los partidos que deberán afrontar. “Venimos de unas buenas semanas de entreno, de buen entrenamiento, de buen tenis, preparando el torneo y estamos saludables que es lo más importante”, dijo sonriente y confiado Juan Sebastián Cabal.

Cabal y Farah felices con el apoyo del público en el US Open 2022

Varios colombianos han asistido a las canchas del complejo deportivo de Flushing Meadows para presenciar los partidos de los tenistas. No ha importado el intenso sol y calor que azota por estos días a la Gran Manzana para sentir el aliento.

“Eso es algo muy lindo, sentir el apoyo del público, en las buenas y en las malas. De los mejores recuerdos que tengo es de la cancha principal del US Open en 2019, toda pintada de amarillo, ese es el cariño que te muestran siempre. Uno trata de darles la alegría, de devolverles con alegrías, con juego, es lo mínimo que podemos hacer. Es una alegría enorme sentir tanto apoyo y tanto cariño de tanta gente, no solo aquí sino a cualquier lado donde vayamos y es algo muy especial, no hay cómo pagarlo”, dijo emocionado Cabal.

Además, dejaron claro el objetivo que tienen en este Grand Slam y es poder repetir la hazaña conseguida hace apenas tres años. “Sí, claro, toca llegar a jugar y a querer ganar todos los partidos que uno vaya a jugar, esa es la intensión, pero hay que cogerlo partido a partido, con calma, disfrutando el momento, de la competencia”, aseguró Farah.

También tuvieron tiempo de enviarle un mensaje a Camila Osorio, quien de manera temprana le tuvo que decir adiós al campeonato. “Cami, lo hiciste bien, te tocó el lado feo de la moneda lastimosamente, toca seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, que entre mejor las hagas, más te va a caer el lado bueno de la moneda, sigue motivada”, le recalcó el caleño a la cucuteña.