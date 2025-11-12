Suscribirse

Deportes

Pasó en la B del FPC: Hinchas del Real Cartagena protagonizan desmanes tras empate con el Real Cundinamarca

Un hecho lamentable se presentó en la ciudad de Cartagena con los hinchas del equipo local. El estadio Jaime Morón fue testigo de duros enfrentamientos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

William Horacio Perilla Gamboa

13 de noviembre de 2025, 3:28 a. m.
Pantallazo X: @LaFMcartagena
Pantallazo X: @LaFMcartagena | Foto: Pantallazo X: @LaFMcartagena

Los hinchas del Real Cartagena protagonizaron desmanes en el estadio Jaime Morón luego del empate del equipo local ante Real Cundinamarca, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la B. Los asistentes esperaban los tres puntos, pero pasó todo lo contrario y eso desató la violencia.

Faltando pocos minutos para finalizar el segundo tiempo, varios fanáticos desesperaron y comenzaron a alterar el orden público en el estadio de Cartagena, arrancaron sillas e invadieron la cancha. Las autoridades tuvieron que interceder rápidamente para tener el control de la situación. Todo esto porque el partido para resurgir, prácticamente los dejó sentenciados en el Grupo B.

Inmediatamente comenzó el vandalismo en el estadio Jaime Morón. Los jugadores de Real Cartagena y Cundinamarca salieron directo a los camerinos para alejarse de los atropellos de la hinchada en las gradas y en el césped por el mal resultado que los deja terceros en el grupo y muy complicados para conseguir el cupo a la final.

El partido se dio por terminado por el árbitro, ya que se había superado la barrera de los 80 minutos y así se decretó el 0-0 en el estadio Jaime Morón, que poco le sirve al Real Cartagena en sus aspiraciones. Antes, los hinchas invadieron la cancha en modo protesta por el mal resultado en condición de local que casi que eliminaba al club cartagenero en los cuadrangulares semifinales.

La rabia de los hinchas del Real Cartagena en el estadio Jaime Morón

Algunos jugadores del Real Cartagena se quedaron en la gramilla intentando calmar los ánimos y alejando a la gente de los actos vandálicos tras el 0-0. Todo se dio debido a la alta inversión económica en el equipo con el único fin de volver a la primera división, pero eso toma el riesgo de convertirse en fracaso.

Tras 13 años en la B, Real Cartagena parece desperdiciar la gran inversión y tendrá que jugar un año más en la segunda división. Aún tiene posibilidades, pero parece quedar sentenciado incluso desde la tabla de la reclasificación.

Además del 0-0 y por los desmanes en el estadio, Real Cartagena puede perder el partido en el escritorio y la situación se puede colocar peor. Si el Comité Disciplinario interviene, se daría un resultado de 3-0 en contra que lo podría complicar mucho más en la tabla del grupo B, mientras que sería favorable para Cundinamarca, que aumentaría su ventaja en el liderato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao dio respuesta cuando le preguntaron por su futuro: lo dejó todo claro

2. Preocupación por el padre de Shakira: se revela la verdad sobre el estado de salud de William Mebarak

3. La reclasificación tras el resultado de Millonarios ante Boyacá Chicó que define si va o no a la Copa Sudamericana

4. ¿Qué se sabe de la desaparición de Natalia Valentina Monsalve en Medellín?

5. Estados Unidos reabre su Gobierno tras 43 días de crisis: el cierre más largo de la historia que afectó toda la nación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

real cartagenatorneo betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.