Pasó en la B del FPC: Hinchas del Real Cartagena protagonizan desmanes tras empate con el Real Cundinamarca

Los hinchas del Real Cartagena protagonizaron desmanes en el estadio Jaime Morón luego del empate del equipo local ante Real Cundinamarca, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la B. Los asistentes esperaban los tres puntos, pero pasó todo lo contrario y eso desató la violencia.

Faltando pocos minutos para finalizar el segundo tiempo, varios fanáticos desesperaron y comenzaron a alterar el orden público en el estadio de Cartagena, arrancaron sillas e invadieron la cancha. Las autoridades tuvieron que interceder rápidamente para tener el control de la situación. Todo esto porque el partido para resurgir, prácticamente los dejó sentenciados en el Grupo B.

Inmediatamente comenzó el vandalismo en el estadio Jaime Morón. Los jugadores de Real Cartagena y Cundinamarca salieron directo a los camerinos para alejarse de los atropellos de la hinchada en las gradas y en el césped por el mal resultado que los deja terceros en el grupo y muy complicados para conseguir el cupo a la final.

Todo tranquilo el partido de Real Cartagena contra Real Cundinamarca pic.twitter.com/h6CMjjtUD1 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) November 13, 2025

El partido se dio por terminado por el árbitro, ya que se había superado la barrera de los 80 minutos y así se decretó el 0-0 en el estadio Jaime Morón, que poco le sirve al Real Cartagena en sus aspiraciones. Antes, los hinchas invadieron la cancha en modo protesta por el mal resultado en condición de local que casi que eliminaba al club cartagenero en los cuadrangulares semifinales.

La rabia de los hinchas del Real Cartagena en el estadio Jaime Morón

Algunos jugadores del Real Cartagena se quedaron en la gramilla intentando calmar los ánimos y alejando a la gente de los actos vandálicos tras el 0-0. Todo se dio debido a la alta inversión económica en el equipo con el único fin de volver a la primera división, pero eso toma el riesgo de convertirse en fracaso.

Tras 13 años en la B, Real Cartagena parece desperdiciar la gran inversión y tendrá que jugar un año más en la segunda división. Aún tiene posibilidades, pero parece quedar sentenciado incluso desde la tabla de la reclasificación.

🚨ATENCIÓN | A esta hora disturbios en el Estadio Jaime Morón. Hinchas del Real Cartagena protagonizan desmanes tras empate con Real Cundinamarca. Sillas fueron arrancadas mientras las autoridades controlan la situación. Faltando pocos minutos del segundo tiempo, fue suspendido. pic.twitter.com/UJanE9BqIA — La FM Cartagena (@LaFMcartagena) November 13, 2025