Paulo Autuori explota tras ser cuestionado por sus ataques contra el arbitraje colombiano, ¿qué dijo?

El pasado 19 de mayo, la Dimayor anunció mediante una resolución que se le abrió un expediente a Paulo Autuori, tras sus declaraciones después del partido de la fecha 19, cuestionando el arbitraje de Liz Suárez Tejada frente a Alianza Petrolera.

En el partido de cuadrangulares contra Águilas Doradas, en Rionegro, el técnico de Nacional no quiso salir a la rueda de prensa posterior por sus molestias con el central Bismarck Santiago.

Para la final contra Millonarios de este miércoles en el Atanasio Girardot, un periodista cuestionó en la previa con la prensa al brasileño -de 66 años- por la designación de Carlos Ortega Jaimes como juez central, argumentando sus quejas e inconformidades en el pasado.

El técnico no se mostró para nada contento con la pregunta y negó referirse a los jueces.

“Jamás he hablado del arbitraje en todos los sitios que he trabajado. Hablo a veces de alguna cosa que pasa”, indicó con molestia.

Ese momento pareció condicionarlo al inicio de la rueda de prensa oficial. Poco quiso hablar de cómo se imaginaba el partido contra los dirigidos por Gamero, sin embargo, envió un mensaje de paz y tranquilidad a las hinchadas.

“No voy a hablar del partido ahora, de pronto de lo que representan dos gigantes de Suramérica que va a coronar procesos distintos. Todo el mundo va saber de este partido. Tiene que ganar el fútbol colombiano dentro y fuera de la cancha. Necesitamos en los días actuales bajar la violencia que está por ahí y el fútbol como deporte puede cumplir como autor de esto. Los jugadores e hinchas son los verdaderos protagonistas del fenómeno fútbol”, indicó.

Paulo Autuori - Foto: AFP

Reconoce a Millonarios como el favorito de la final, sabe que es el de mejor performance en el torneo colombiano.

“Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que practica seguramente el fútbol de mejor calidad en Colombia, que está en un proceso de tres años con ideas claras y en busca de un título para coronar todo ese proceso. Vamos a trabajar para ser más afortunados, y en un proceso corto de seis meses poder lograr un título en la Liga y añadir este título a la Superliga, a la clasificación anticipada en la Libertadores y a la incorporación de jóvenes jugadores a la plantilla”, analizó.

Cree, además, que en el “equilibrio” estará la clave para alzar el título.

“Hay que hacer un partido equilibrado. Solamente algo atípico puede pasar para salir de este equilibrio… razón-emoción, eficiencia-eficacia”, opinó.

Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional - Foto: DIMAYOR

Autuori solo tiene el título de la Superliga contra Deportivo Pereira. Esta final significa enfrentar a uno de los equipos más grandes del país y sería uno de los objetivos cumplidos en su proceso, junto al torneo internacional y el potenciar jugadores jóvenes.

“Cuando estoy en Brasil mi mirada es que son dos gigantes suramericanos y no es opinión, son hechos. Más allá de títulos internos o no, la mirada que la gente tiene desde fuera es que son dos gigantes suramericanos”, aseguró.

Jugadores como Luis Marquinez, Samuel Velásquez, Edier Ocampo, Jhon Solis, Brahian Palacios y Tomás Ángel son los jóvenes de Nacional que enfrentarán la final histórica del fútbol colombiano.

“Yo tengo un grupo de jugadores y a mí no me importa si uno tiene 40 años y otro 17, son jugadores que trabajan a diario. El mensaje desde temprano está respaldado por actitudes porque todos han jugado y esto es importante para el fútbol colombiano. Hay que arriesgar, no siempre poner los mismos jugadores porque los jóvenes son importantes, como son los referentes con recorrido”, finalizó.

Autuori pidió más análisis para hacer las preguntas en rueda de prensa - Foto: DIMAYOR

Alineaciones probables

Nacional: Harlen Castillo; Yerson Candelo, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Nelson Deossa, Nelson Palacio, Sebastián Gómez; Dorlan Pabón, Jéfferson Duque y Tomás Ángel. DT: Paulo Autuori.

Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Larry Vásquez; Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Beckham David Castro y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Árbitro central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente Nro. 1: John Gallego – Caldas

Asistente Nro. 2: David Fuentes – Cesar

Cuarto Árbitro: Luis Delgado – Bogotá

VAR: Keiner Jiménez – Cesar

AVAR: Jonh A. León – Caldas

Transmisión: Win Sports+