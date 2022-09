Pedido de concierto en El Campín generaría cambio de fechas para Santa Fe y Millonarios en Liga BetPlay

Todo parece indicar que Bogotá se está convirtiendo en una ciudad potencia en albergar conciertos, pero lo que parece que no se está teniendo en cuenta es que la capital del país parece no tener la capacidad de escenarios para atender la demanda de estos eventos.

Durante las últimas semanas, artistas como Coldplay, Dua Lipa, Silvestre Dangond, entre otros, han hecho presencia en la capital. Sin embargo, y a pesar de que los eventos se han desarrollado de manera casi normal, las críticas a la organización no han cesado, debido a que todo parece indicar que de no ser por el estadio El Campín, la ciudad no parece tener un recinto que reciba una gran magnitud de personas.

La cantante Dua Lipa frente a su público en la parada en Bogotá de su Future Nostalgia Tour. El concierto en el parqueadero del Parque Salitre Mágico, el 18 de septiembre de 2022, dejó a mucho público insatisfecho, pero no por la artista... Foto: Guillermo Legaria/Getty Images. - Foto: Getty Images

Durante las últimas horas de este martes –20 de septiembre–, esta teoría parece estar siendo confirmada por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, quien informó a través de su cuenta de Twitter que había hecho pedidos a algunas entidades del Distrito, además de los clubes bogotanos y a quien los dirige, para ver la viabilidad de modificar las fechas de las finales del fútbol colombiano, en cierta parte desconociendo que el calendario es ajustado por la disputa del Mundial de Catar 2022.

“Le pedí a @GobiernoBTA @CulturaenBta e @IDRD que hablaran con @Dimayor, @SantaFe y @MillosFCoficial para ver si logramos que lleguen a un acuerdo para aplazar una semana las finales de fútbol y poder hacer #HarryAlCampin. Aún no logran un acuerdo. Seguiremos intentando mañana”, dijo la mandataria, que busca el espacio para el concierto del artista Harry Styles, pactado para el 27 de noviembre.

En un tono de llamado de atención, la alcaldesa escribió otro mensaje en la que intentaba citar a los equipos de fútbol, además de la empresa organizadora del evento, para lograr un acuerdo que beneficiara la presentación del artista y que no sea llevado al Salitre Mágico, como se hizo con la cantante Dua Lipa y que generó inconformidades: “De nada sirve que se tiren la pelota entre los equipos y Dimayor. He pedido que los convoquen a los tres y a Ocesa en una misma mesa para que en vez de evasivas se logre un acuerdo. Espero que todos vengan y logremos concretar algo en beneficio de todos. ¡El que persevera alcanza!”.

Hinchada de Nacional, nuevamente en El Campín

Por otra parte, la molestia hacia las medidas tomadas por la Alcaldía han generado otro malestar en los aficionados del fútbol y más precisamente en los hinchas de Independiente Santa Fe, quienes fueron informados de que para el juego ante Atlético Nacional del próximo jueves –29 de septiembre por la fecha 13 de la Liga colombiana– tendrán que compartir las instalaciones del escenario con el público verdolaga.

“Independiente Santa Fe informa que por decisión de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol se dará acceso a la hinchada visitante para el partido entre Santa Fe y Nacional. Las localidades asignadas son Lateral Norte y Oriental General Norte”, dieron a conocer las comunicaciones del equipo bogotano.

Regreso al fútbol con público en el estadio El Campín Santa Fe vs. Nacional Panorámica Bogotá, 3 de agosto de 2021 Foto / SEMANA - Foto: Revista Semana

Con esto se abrió la puerta para el malestar de los aficionados rojos, que aún conservan en la retina el bochornoso suceso que se generó hace un par de semestres, donde hubo un enfrentamiento entre las denominadas “barras bravas” de ambos conjuntos, que terminó con una batalla al interior del gramado del estadio y produjo que un aficionado rojo saliera muy mal librado de los ataques que le hizo otro que vestía los colores del equipo verde.

En su momento, el presidente de la institución cardenal, Eduardo Méndez, dijo: “Mientras yo sea presidente, la hinchada de Atlético Nacional nunca puede volver al estadio”.