Pep Guardiola restó importancia al título de la Carabao Cup del Liverpool de Luis Díaz, sus declaraciones causaron molestia

Jürgen Klopp, entrenador de los rojos que a final de la campaña en curso partirá del equipo luego de un proceso exitoso de varios años, reconoció que lo hecho en el duelo ante los ‘blues’ fue algo icónico, pues no contaba con sus máximas estrellas y tuvo que apelar a jóvenes para sacar adelante la final.

“Lo que ha pasado hoy es una absoluta locura, estas cosas no son posibles. El equipo, esta plantilla, la cantera, está llena de personalidad. Estoy muy orgulloso de ser parte de esto esta noche”, dijo en rueda de prensa después del partido y en medio de la emoción por su nueva conquista.

Al ser consultado por el título de uno de sus rivales más directos, recordó una frase dicha por un histórico del balompié inglés donde no veían importancia a dicha competencia: “Recuerdo que cuando llegué al City, Brian Kidd me dijo: ‘la Copa de la Liga, no le pongas atención, juega con los jóvenes, a nadie le interesa’”.