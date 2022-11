Pep Guardiola para rato: Manchester City hizo oficial la renovación de su técnico

El entrenador Pep Guardiola seguirá en el Manchester City hasta 2025, tras ampliar su contrato para las dos siguientes temporadas, e intentará llevar a los citizen a un peldaño más arriba para poder “seguir ganando títulos” en el club del Etihad.

“Pep Guardiola permanecerá al frente del City hasta el verano de 2025, tras ampliar su contrato para las dos próximas temporadas”, anunció el Manchester City en un comunicado.

El propio Guardiola aseguró, en declaraciones a los medios del club, estar “muy contento” por poder quedarse en el Manchester City otros dos años más, hasta completar la campaña 2024/25. “Estoy feliz y cómodo aquí. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo lo mejor posible”, aseguró.

“Desde el primer día sentí algo especial al estar aquí. No puedo estar en un lugar mejor. Tengo la sensación de que hay mucho más por lograr y quiero seguir aquí ganando títulos”, manifestó el técnico, que vive ya su séptima temporada en el City.

Además, augura grandes éxitos en el presente y futuro inmediato. “Sé que el próximo capítulo del City será increíble durante la próxima década. Sucedió en los últimos diez años y sucederá en los próximos diez años porque este club es muy estable”, valoró.

Hasta el momento, desde su llegada al club de Mánchester en verano de 2016, el técnico catalán ha ganado once títulos, con cuatro de las últimas cinco Premier League al frente. “El ciclo de Guardiola en el City está marcado por el éxito”, asegura el club.

En todas las competiciones, el de Santpedor ha ganado 271 de 374 partidos jugados ―el 72,4 %―, en los que el City ha marcado 921 goles (2,46 por encuentro). Solo Les McDowall ―587 partidos entre 1950 y 1963― ha dirigido en más duelos al City que Guardiola.

El presidente citizen, Khaldoon Al Mubarak, aseguró estar “encantado” con el acuerdo de renovación. “Ya ha contribuido mucho al éxito y a la estructura de esta organización, y es emocionante pensar en lo que puede venir en el futuro con la energía, hambre y ambición que claramente todavía tiene”, aseguró.

Otra decisión en Mánchester

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no continuará, tras el parón por el Mundial de Qatar, en las filas del Manchester United después de que las dos partes hayan llegado este martes a “un acuerdo mutuo” para el final de su relación contractual.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante sus dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, indicó el United en un comunicado.

El triple campeón de Europa subrayó que “todos” en el club “siguen enfocados en continuar el progreso del equipo” con el técnico neerlandés Erik ten Hag y “en trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”.

“Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. De todos modos, siento que es para mí el momento correcto para buscar un nuevo desafío. Deseo al equipo todo el éxito para lo que resta de temporada y para el futuro”, señaló Cristiano Ronaldo en su perfil oficial de Twitter.

De este modo, se pone fin a la segunda etapa del jugador de Madeira en los diablos rojos, muy turbulenta esta segunda campaña desde la llegada de Ten Hag al banquillo. El jugador, por su deseo de jugar una Champions League para la que su equipo no se había clasificado, quiso salir en el mercado de verano, pero no le fue posible y le costó ganarse un puesto en el once, e incluso tuvo que ser apartado por abandonar antes de tiempo el partido ante el Tottenham por negarse a salir tres minutos.

Con información de Europa Press.