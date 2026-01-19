Deportes

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

Le dan con todo a Juan Fernando Quintero por una decisión que tomó Marcelo Gallardo en River Plate. Hay polémica en Argentina.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 3:54 a. m.
Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero.
Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: X - @picadotv_

“No tiene personalidad”. Ese es apenas un apartado de la ninguneada que le pegó el periodista argentino Leonardo Uranga al colombiano Juan Fernando Quintero. Este último, de 33 años, que presta sus servicios a River Plate, donde es ídolo absoluto.

Uranga entregó su opinión en el canal ‘Picado TV’. ¿Por qué le dio tan duro a Juan Fernando Quintero? Porque el volante fue capitán de River Plate en el partido amistoso contra Peñarol. Dicho encuentro tuvo lugar el pasado sábado 17 de enero.

Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate, ante Peñarol, en amistoso de pretemporada.
Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate, ante Peñarol, en amistoso de pretemporada. Foto: Prensa River Plate (API).

Para Leonardo Uranga parece ser inaudito que Juan Fernando Quintero lleve la capitanía en el equipo de la banda cruzada. De hecho, para reforzar su idea, nombró históricos capitanes como Ruggeri o Daniel Passarella.

“Cuando yo vi la capitanía de JuanFer, a mi me dio una sensación horrible. Esa capitanía de River que uvo Ruggeri, Passarella, Gallego, Francescoli...”, arrancó afirmando Uranga.

Deportes

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Deportes

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

Deportes

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Deportes

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Deportes

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Deportes

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

Deportes

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Deportes

Ni James ni Juanfer Quintero: Falcao reveló el jugador con el que mejor se entendió en Selección Colombia

Deportes

Alboroto en Argentina por lo que Sebastián Villa le dijo a Juanfer Quintero: se armó novelón

Deportes

Eliminación de Boca Juniors es mala noticia para Juan Fernando Quintero y River Plate: Conmebol lo oficializó

Y añadió: “Ver a JuanFer Quintero con la capitanía de River, un chico que no pide la pelota, un chico que no hace goles, un chico que no tiene personalidad, que está fuera de estado... A mi me dio vergüenza ajena, ¿qué querés que te diga?”.

Juan Fernando Quintero, hombre de confianza de Marcelo Gallardo y aclamado por los hinchas de River

Quintero regresó a River Plate para finales de 2025, luego de su corto paso por América de Cali. No había espacio para especulaciones: a JuanFer lo recibieron con los brazos abiertos en el millo argentino, pues su pasado en el club lo deja como un histórico.

Es hombre de confianza para Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate e ídolo de la institución como jugador y estratega. Por eso confía en JuanFer y le da la capitanía; se trata de un futbolista que en cuestión de segundos puede actuar y resolver un partido.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, junto a Juanfer Quintero y Kevin Castaño.
Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, junto a Juanfer Quintero y Kevin Castaño. Foto: Getty Images

Asoma la temporada 2026, un año complicado para River Plate y donde el club se mueve entre críticas. Lo hecho en 2025 no le alcanzó para clasificar a Copa Libertadores, así que hará frente a la Sudamericana.

Además, las pobres actuaciones del cuadro de Buenos Aires en el año anterior, lo obligan a pelear alguno de los títulos importantes del 2026 en Argentina. Sí, con Juan Fernando Quintero como uno de sus capitanes fijos.

Más de Deportes

Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero.

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

x

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga BetPlay 2026.

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Oregon defensive back Christian Gonzalez stands on stage after being chosen by the New England Patriots with the 17th overall pick during the first round of the NFL football draft, Thursday, April 27, 2023, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Jeff Roberson)

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Real Madrid vs. Mónaco por Champions League: hora y canal para verlo en vivo.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of FC Bayern Munich and Harry Kane of FC Bayern Munich celebrating a goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Marino Hinestroza, jugador de Nacional.

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Arjen Robben habló sobre la comparativa que han hecho desde Bayern Múnich. Luis Díaz es uno de ellos.

A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

Noticias Destacadas