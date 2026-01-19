Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

“No tiene personalidad”. Ese es apenas un apartado de la ninguneada que le pegó el periodista argentino Leonardo Uranga al colombiano Juan Fernando Quintero. Este último, de 33 años, que presta sus servicios a River Plate, donde es ídolo absoluto.

Uranga entregó su opinión en el canal ‘Picado TV’. ¿Por qué le dio tan duro a Juan Fernando Quintero? Porque el volante fue capitán de River Plate en el partido amistoso contra Peñarol. Dicho encuentro tuvo lugar el pasado sábado 17 de enero.

Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate, ante Peñarol, en amistoso de pretemporada. Foto: Prensa River Plate (API).

Para Leonardo Uranga parece ser inaudito que Juan Fernando Quintero lleve la capitanía en el equipo de la banda cruzada. De hecho, para reforzar su idea, nombró históricos capitanes como Ruggeri o Daniel Passarella.

“Cuando yo vi la capitanía de JuanFer, a mi me dio una sensación horrible. Esa capitanía de River que uvo Ruggeri, Passarella, Gallego, Francescoli...”, arrancó afirmando Uranga.

Y añadió: “Ver a JuanFer Quintero con la capitanía de River, un chico que no pide la pelota, un chico que no hace goles, un chico que no tiene personalidad, que está fuera de estado... A mi me dio vergüenza ajena, ¿qué querés que te diga?”.

❌🇨🇴 URANGA: “VER A JUANFER COMO CAPITÁN ME DIO VERGÜENZA AJENA” pic.twitter.com/YCmd6cu7ut — Picado TV (@picadotv_) January 19, 2026

Juan Fernando Quintero, hombre de confianza de Marcelo Gallardo y aclamado por los hinchas de River

Quintero regresó a River Plate para finales de 2025, luego de su corto paso por América de Cali. No había espacio para especulaciones: a JuanFer lo recibieron con los brazos abiertos en el millo argentino, pues su pasado en el club lo deja como un histórico.

Es hombre de confianza para Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate e ídolo de la institución como jugador y estratega. Por eso confía en JuanFer y le da la capitanía; se trata de un futbolista que en cuestión de segundos puede actuar y resolver un partido.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, junto a Juanfer Quintero y Kevin Castaño. Foto: Getty Images

Asoma la temporada 2026, un año complicado para River Plate y donde el club se mueve entre críticas. Lo hecho en 2025 no le alcanzó para clasificar a Copa Libertadores, así que hará frente a la Sudamericana.

Además, las pobres actuaciones del cuadro de Buenos Aires en el año anterior, lo obligan a pelear alguno de los títulos importantes del 2026 en Argentina. Sí, con Juan Fernando Quintero como uno de sus capitanes fijos.