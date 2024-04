Periodista echado de Win Sports contó cruda verdad de trabajar en el canal: “Me daba miedo”

“El canal que fue mi casa durante 4 años y de donde me voy feliz, pero, sobre todo, agradecido con Dios por todas las personas con las que me dio el privilegio de compartir”, agregó en su sentida despedida el pasado 15 de marzo.

Sobre su retiro obligado del canal, destacó la tristeza que sintió, pero a su vez se mostró tranquilo por el dinero recibido: “Fue nostalgia porque dejé muchas cosas y también porque siento que cuando a uno lo despiden es una carga negativa. Me sentí afectado por mi familia. Fue un despido sin justa causa, entonces me tuvieron que indemnizar muy bien” .

Justo después de esto, aseguró que no regresaría a la casa periodística de la que salió, y más por razones de peso que no iban con su manera de ejercer la profesión: “Win es 50% de RCN y sé que la parte de RCN tiene muchos vínculos. Por ahí no voy a buscar trabajo ni me han buscado, pero hay muchos más medios de comunicación, que sobre todo, no cohíben la información que uno da”.

“Antes por trabajar en Win me daba miedo decirlo, pero a mí el fútbol colombiano no me gusta. Trabajar fichajes es muy bueno y no es tan difícil, pero a mí no me gusta”, señaló en una de las declaraciones más llamativas desde su salida de Win Sports.