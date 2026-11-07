Pibe Valderrama se sinceró sobre James Rodríguez: dijo quiénes deberían reemplazarlo en Selección Colombia

La Selección Colombia está iniciando un nuevo proceso en el que deberá reemplazar a varios jugadores que durante muchos años fueron sus figuras. Uno de ellos y quizá el más complejo de sustituir es James Rodríguez.

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El cucuteño marcó una época como el 10 de la Tricolor, fue el capitán durante mucho tiempo y se convirtió en la máxima figura después de la gran actuación que tuvo en el Mundial de Brasil 2014 y que lo catapultó al Real Madrid.

Carlos El Pibe Valderrama habló del volante y entregó los nombres de quienes cree, desde su punto de vista, están llamados a suplir al jugador zurdo. El exfutbolista, en diálogo con la emisora Blu Radio, dejó en claro que Rodríguez siempre será un símbolo del equipo y del país.

“A James hay que felicitarlo por lo que hizo, no hay más qué hacer, darle la gracias. Fueron 16 años en los que no estuvimos ni cerquita (de clasificar a los mundiales) y con él se armó el grupo, dijo: ‘aquí estoy’ y ahora ya se fue”, señaló.

James Rodríguez con Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

En ese sentido, sostuvo que siempre se tendrá que estar agradecido por lo que el 10 logró hacer con la Selección, resaltando especialmente el nivel que mostró en 2014 y que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo para ese momento.

Valderrama también aseguró que el hoy jugador de Atlético Nacional tuvo una carrera “espectacular”, resaltando especialmente su pasó por equipos de la talla del Real Madrid y el Bayern Múnich.

Además, recordó que cuando muchos dijeron que estaba acabado, James siguió con la cinta de capitán y llevó a la Tricolor a la final de la Copa América. “A donde yo lo vea, lo abrazo. Hay que reconocerlo, llegó el momento y alzó la mano. Hasta para eso fue inteligente, así es que es”, apuntó.

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El exnúmero 10 de Colombia, que también marcó una época en su momento, fue interrogado sobre quién debería ser el reemplazo de James en el equipo y, pese a que manifestó que es una tarea muy complicada, entregó algunos nombres.

“Ahí están (Jorge) Carrascal, (Yaser) Asprilla, quienes ya están en el combo. Lo mismo que Jhon Arias, que lo veo y parece brasileño en su club, acá un día sí y otro, no. El de Nacional, (Juan Manuel) Rengifo, que es de los nuevos”, expresó.

No obstante, dejó en claro una cosa: cada uno de ellos tiene que demostrar que con la camiseta amarilla sí pueden hacer grandes cosas.

El Pibe Valderrama, leyenda e ídolo de la Selección Colombia Foto: Diego Pineda

“Antes era fácil, el foco era James o Juanfer Quintero, que también se fue. Ellos ya se fueron, entonces necesitamos otro”, agregó.

Las declaraciones del Pibe se dan días antes de lo que serán los juegos contra Chile, el 13 y 17 de noviembre, en los que muy seguramente Néstor Lorenzo hará algunas pruebas en esa posición.