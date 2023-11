“Piense que sí, piense que sí”, le devuelven a Millonarios la burla tras el título de Nacional

“Al final no daban un peso por nosotros, pero hay que jugar, allá adentro somos once contra once y los que estamos en la banca siempre pendiente de entrar, ayudar al equipo y aportar. Estoy muy feliz, muy contento, gracias a Dios doy la asistencia al gol. Ayudar al equipo en defensa y ataque. Sabíamos que ellos con el gol iban a ir hacia atrás y así fue. Me pidieron velocidad, que fuera para adelante”, fue la sentencia de Brahian Palacios”, sentenció en DirecTV Sports el extremo.