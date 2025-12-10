Polémica frase de figura del Junior que retumba en Nacional, Millonarios y América: “No podemos pelear”

Los nervios de punta en Junior de Barranquilla y Deportes Tolima por la final de la Liga Betplay. Luego de superar cada uno su respectivo grupo, se alistan para definir el nuevo campeón del fútbol colombiano tras el título de Santa Fe en junio pasado. El club tolimense dominó y definió su cupo de forma anticipada, mientras que el ‘Tiburón’ tuvo que esperar hasta la última fecha para certificar su presencia en la fase definitiva.

Junior de Barranquilla se mentaliza en una nueva corona para su palmarés, mismo que piensan en Deportes Tolima, en un duelo que se prevé parejo y que comenzará en la ciudad de Barranquilla y terminará en el estadio Murillo Toro de Ibagué. La Inteligencia Artificial dio su veredicto sobre el campeón.

A comparación del Junior, Deportes Tolima hizo una campaña casi perfecta en el Grupo B y clasificó antes de la última jornada con 14 puntos en total. La forma en que se clasificó le da cierto favoritismo al club ‘pijao’, aunque por historia, el club barranquillero lleva más carga en sus espaldas.

Jermein Peña en polémicas declaraciones. | Foto: X: @ToqueSports

Precisamente, sobre este tema habló el defensa central Jermein Peña, conocido por sus polémicas declaraciones y que marcó un golazo ante América de Cali que le permitió al ‘Tiburón’ dar un gran paso pensando en la final.

Las palabras de Jermein Peña por la presión del Junior por su favoritismo que retumba en otras hinchadas

Según Jermein Peña, todo Colombia está en contra del Junior y quisieran que Deportes Tolima se quedara con el título y que ellos (los jugadores) no pueden pelear con un país que está en contra del ‘Tiburón’. Agregó que el club barranquillero siempre “está solo”.

Unas palabras que meten picante en la final y hacen bulla en las hinchadas más grandes de Colombia, como la de Atlético Nacional, América de Cali o Millonarios, donde es habitual que la máxima rivalidad sea entre ellos mismos. ¿También quisieran que Junior perdiera el título y Tolima lo ganara? Juzguen ustedes.

“No podemos pelear con un país que está en contra de Junior”, fue la frase más picante que soltó Peña ante los medios de comunicación. “Todos le tiran al Junior, pero el equipo ha demostrado todo. Nos tocó el grupo más fuerte y sobresalimos”, agregó Jermein.

⚽🦈 “No podemos pelear contra un país que está en contra de Junior, todos le tiran a Junior y hemos demostrado todo”, Jermein Peña, jugador de Junior.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/e4pfglSkQP — Win Sports (@WinSportsTV) December 10, 2025