La televisión pública china no emitió los dos primeros partidos de la fecha 11 de LaLiga este fin de semana, tras unas declaraciones de Kylian Mbappé sobre el antiguo presidente chino Mao Zedong que no cayeron nada bien en el país asiático.

Real Madrid golea al Racing y se pone a tiro del Barcelona: tabla de posiciones en España

Kylian Mbappé genera rechazo en China por comentario sobre Mao Zendong: salió a pedir perdón

Otros duelos, entre ellos el del Barcelona del sábado, sí estuvieron disponibles en la aplicación Migu, gigante chino del streaming y otro de los poseedores de los derechos de difusión en el país.

China había amenazado con boicotear a Mbappé, el Real Madrid y LaLiga después de unas declaraciones del futbolista francés en las que calificaba a Mao Zedong como “dictador chino”, en un contexto de charla distendida en un pódcast.

¿Quién fue Mao Zedong?: Kylian Mbappé lo ofendió, perdió millonarios contratos en segundos y quedó vetado en China

La Liga, para la que China es un mercado clave, “lamentó” las declaraciones de Mbappé y luego la superestrella francesa presentó “sus disculpas”, diciendo estar “sinceramente apenado”. China declaró tomarse “en serio” sus disculpas.

Pese a las disculpas ofrecidas por el jugador y los comunicados conciliadores del club y de LaLiga, el boicot parece haberse materializado y podría extenderse la próxima semana a la Uefa Champions League, que en China emite la plataforma iQiyi Sports.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre Mao Zedong, el expresidente de China?

Esta polémica arrancó el pasado lunes con la difusión del fragmento de una entrevista en la que el delantero francés del Real Madrid dice que su meme favorito es uno en el que él es protagonista y se le asocia con el dictador comunista Mao Zedong de China.

“Con el que más me he reído es con ese en el que usan mi cara en un tipo que creo que es un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos en línea”, dijo Mbappé.

Zeodong es una figura clave del comunismo en la historia china y es descrito oficialmente como un héroe, pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.

Las declaraciones de Kylian Mbappé llevaron el martes a tres empresas chinas que utilizaban el nombre y la imagen del jugador para sus productos (bebidas, lácteos, quesos) a anunciar la rescisión de sus contratos con la estrella francesa.

Este fin de semana el veto parece seguir, por lo que lo que suceda en los próximos días en el mercado asiático es clave para el Real Madrid y su figura Kylian Mbappé.

*Con información de AFP.