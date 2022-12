Policía de Qatar amenazó con romperle la cámara a un periodista: esto fue lo que pasó

Un desagradable momento vivió un comunicador deportivo de nombre Julio Suárez, reportero y periodista de los programas laSexta y Mega (España), durante el comienzo del partido que enfrentaba Arabia Saudí y México, el pasado miércoles 30 de noviembre.

Ese día, el periodista narraba lo que había ocurrido durante el partido entre las selecciones de Arabia Saudí y México, cuando de un momento a otro, mientras realizaba su trabajo con total normalidad, un policía de Qatar alteró su tranquilidad.

El policía qatarí amenazó con romperle la cámara al reportero, mientras Suárez grababa la entrada al partido mundialista. El uniformado le pedía que se retirara del lugar y que dejara de grabar.

“¿Por qué no puedo grabar? Esto es increíble estoy trabajando”, le replicó el reportero en inglés. “Vete de aquí, no puedes hacer fotos”, le respondió el policía Qatarí. “Bueno, nos acaban de amenazar con romper la cámara”, agregó el periodista en medio del altercado.

Tras lo ocurrido, los presentadores de Más Vale Tarde le pidieron al día siguiente que narrara lo sucedido con el policía.

“La policía catarí no está poniendo nada fáciles las cosas a la prensa. Ayer lo que pasó es que hubo una especie de aglomeración, ya con el partido comenzado, en las puertas del exterior”, empezó contando el periodista.

“Yo estaba haciendo un reportaje sobre la reventa, sobre las entradas que se están vendiendo por unas cantidades muy altas. Esto me lo estaba impidiendo hacer la policía catarí, no me dejaron grabar que había incluso policías que estaban dejando colarse a gente”, a lo que agregó que él tenía “la libertad absoluta de poder grabar en esos exteriores del estadio”, pero que no dejó de tener “el marcaje” de un uniformado.

Sin embargo, el periodista siguió grabando y al final se tuvo que retirar del lugar porque llegaron dos policías más.

“Cuando apareció otro policía ya me eché para atrás. Intenté la avalancha que se supone iba a ocurrir, pero me fui totalmente fuera y perdí a este personaje”, recordó sobre lo acontecido.

Policía de Qatar detuvo a reconocido comediante

La fiesta mundial del fútbol sigue celebrándose en Qatar, el país árabe que ha recibido a millones de turistas que viajaron desde muchas partes del globo para vivir la alegría de ese deporte, que aún se encuentra en la fase de equipos disputándose los lugares para luchar por avanzar a octavos de final.

Entre los visitantes, no solamente están los deportistas, sino también los aficionados, artistas, prensa mundial, actores, cantantes, entre muchos otros personajes influyentes en los diferentes países, tanto de las selecciones que clasificaron a este Mundial, como de las que no lo lograron, como Colombia.

Hay que decir que este país ha llamado la atención del mundo entero, no solamente por el evento deportivo que se celebra, sino por las leyes, costumbres y tradiciones que allí se practican, pues muchas acciones que en otro país y/o circunstancia pasarían sin pena ni gloria, son penalizadas con cárcel.

Esto fue lo que le sucedió al reconocido comediante y presentador mexicano de Televisa, Facundo, por causar malestar entre los ciudadanos, en una de las vías del país árabe, pues a modo de broma, imitó a un limpiavidrios, un oficio muy común en Latinoamérica.

El presentador estaba limpiando los parabrisas de varios autos que se detenían en un semáforo en el país oriental, para saber qué tan generosos o tacaños podrían llegar a ser los habitantes del lugar, sin embargo, todo se salió de control porque a uno de los conductores no le pareció para nada gracioso lo que el mexicano estaba haciendo.

El hombre se molestó tanto, al punto que llamó rápidamente a las autoridades, quienes acudieron al lugar en el término de la distancia y detuvieron al comediante. Y es que el hombre argumentó que acababa de lavar su auto, por lo que la ‘broma’ del mexicano le incomodó tanto.

El presentador estaba grabando, pero luego del altercado con la policía catarí dejó de hacerlo, por obvias razones. Aún se desconoce lo que sucedió después del incidente, pero quedó la lección de que en la Región de Oriente Medio, nunca será igual que en Occidente.