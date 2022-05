Por difamar al presidente de la Conmebol, condenan a José Luis Chilavert a un año de prisión

El conocido exarquero de la selección de fútbol de Paraguay, José Luis Chilavert, recibió confirmación de una condena por difamar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con una pena en suspenso de un año de cárcel, informaron fuentes judiciales este jueves.

El fallo, resultado de una querella presentada por Domínguez, absolvió a Chilavert de los cargos de calumnia e injuria, por lo que queda eximido de pagar una indemnización de 14.300 dólares.

“Al existir pruebas, me puse a reflexionar y me veo en la obligación de sancionarle porque tocó la honradez de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez”, le comunicó el juez de sentencia a la ex estrella del Vélez Sarsfield argentino en el juicio oral que finalizó el miércoles.

13 tuits de Chilavert hirieron la honorabilidad y prestigio de Alejandro Domínguez, por lo decidió demandarlo por difamación, calumnia e injuria.



El exfutbolista cuenta que el juicio le dio la oportunidad de demostrar la corrupción del presidente de la Conmebol.

En una serie de mensajes de Twitter, Chilavert acusó a Domínguez de supuestamente haber recibido 1.500.000 dólares por un soborno en el caso Fifa Gate cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Según su abogado Wilson Marinoni, lo que dijo Chilavert “está respaldado en publicaciones periodísticas”.

“Hay una delgada línea entre el derecho a informar, opinar y hacer críticas maliciosas sobre las personas”, dijo el juez Aguirre en declaraciones a la AFP sobre la sentencia.

“En el ejercicio de la libertad de expresión, que yo defiendo porque fui periodista, el acusado lesionó el honor de una persona”, observó al sustentar la sanción.

El exarquero y empresario, que aspira a lanzar su candidatura a las presidenciales de Paraguay en 2023, no deberá cumplir la pena de prisión, pero solo se le permitirá salir de Paraguay con una autorización judicial y tendrá que comparecer ante el juzgado cada tres meses.

La carrera del polémico arquero

Nacido el 27 de julio de 1965, y más conocido como Chila, es uno de los máximos ídolos en la historia del Club Atlético Vélez Sarfield de Argentina y uno de los jugadores más emblemáticos y polémicos de la selección paraguaya. Chila fue elegido como mejor arquero del año en 1995, 1997 y 1998.

Por si fuera poco, incluso después de su retirada del mundo deportivo en 2004, el paraguayo obtuvo en 2011 el récord Guinness por ser el primer guardametas en anotar tres goles en un mismo partido. Luego de su retiro hizo algunos pinos como comentarista deportivo en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y, posteriormente, se dedicó a sus negocios personales, logrando salir al mercado con su propia línea de vinos, Don Chila, producidos por la bodega argentina Viña Fundación.

José Luis Chilavert-Ex arquero Selección de Paraguay - Foto: Getty Images/Simon Bruty

Hacia finales de 2012 fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol como el segundo arquero más goleador en la historia, con 61 anotaciones, y como el séptimo mejor arquero del mundo en los últimos 25 años, esto sin duda que lo tiene a José Luis Chilavert como un ícono de ese deporte, aun cuando ya lleva cerca de diecisiete años fuera de las canchas.

Chilavert siempre ha sido protagonista en política debido a sus duras críticas contra los Gobiernos de Uruguay, Brasil y Argentina por su decisión de expulsar a Paraguay de Mercosur, al considerar la derogación del mandato del presidente paraguayo Fernando Lugo como un golpe de Estado. El autor de frases duras y contundentes como: “Maradona parece una mujer despechada” o “los mellizos Barros Schelotto son unos fracasados, nacieron para perder”, quedaron en la historia causando polémica en Paraguay, al tener una demanda por no cumplir con el deber alimentario de una de sus hijas, que para 2012 mantenía la edad de 15 años.

