Deportes

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

Una regla del ente podría ser echada al piso en caso de que el cuadro local de Medellín decida pagar la multa que está por debajo de los 100 millones de pesos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de diciembre de 2025, 10:36 p. m.
Nacional vs. Millonarios de Copa Sudamericana podría no tener hinchada visitante como lo dicen las reglas de Conmebol
Nacional vs. Millonarios de Copa Sudamericana podría no tener hinchada visitante como lo dicen las reglas de Conmebol Foto: Colprensa / Getty Images

Por la suma de 20 mil dólares, unos 76 millones de pesos colombianos, Atlético Nacional se podría librar de una directriz que parecía obligatoria por Conmebol, para jugar ante Millonarios el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Desde este jueves, 18 de diciembre, cuando se conoció que los dos históricos se iban a medir en Medellín a partido único, se empezó a jugar un partido aparte antes del verdadero enfrentamiento en campo.

Jorge Arias de Millonarios pelea un balón con Alfredo Morelos de Nacional.
Nacional vs. Millonarios es el duelo crucial para ambos en busca de entrar a la Sudamericana. Foto: Lina Gasca

Al ser nada más un juego para saber la suerte de los dos, ambos clubes empezaron a pujar por sacar de alguna manera ventaja. Un aspecto que vale y está inmerso en el juego, es el de la hinchada.

Según lo establece la entidad rectora del balompié sudamericano, quien sea local en dicha llave deberá garantizar un cupo de 2000 entradas como mínimo para el ingreso del visitante, en este caso, Millonarios.

Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Deportes

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Deportes

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

Deportes

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

Deportes

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Deportes

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Deportes

Estrella mundial es relacionada al Bayern Múnich: con Luis Díaz harían dupla de ensueño en Europa

Deportes

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Deportes

Conmebol anunció los nuevos canales que transmitirán la Copa Libertadores: uno será gratis

Deportes

¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

Hace ya un buen tiempo que, por temas de seguridad, las autoridades de Medellín han cerrado la puerta a los bogotanos cuando juegan estos allí. Sin embargo, esta vez al ser una regla impuesta desde un ente mayor, deberían garantizar que los hinchas del embajador entrasen al Atanasio Girardot.

Pero, ojo, según lo ha dado a conocer en las últimas horas de este viernes el periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Según el mencionado, en caso de que Nacional pague la multa de 76 millones de pesos colombianos (20 mil dólares), podría jugar con exclusividad de hinchas suyos en las tribunas del estadio de Medellín.

Aunque pareciera ser una cifra alta para Colombia, en la industria del fútbol es un valor que no sería complicado recuperar para el verde. Además, de que en un juego tan importante como el de Millonarios sacarían esa “ventaja” de no tener foráneos en alguna tribuna.

El último fichaje de Millonarios: club lo oficializó hace nada y presentó para 2026

Reglamento de Conmenbol, que puede cambiar

Conmebol tiene establecido que el local dé un espacio al visitante, pero en esta oportunidad todo podría cambiar si Nacional se atreve a girar ese dinero antes mencionado.

“Los clubes anfitriones deberán disponer de un sector exclusivo para los seguidores visitantes, separado de los seguidores locales, con las respectivas medidas de seguridad, comodidad, salubridad, higiene, alimentos y bebidas”, indica la confederación sudamericana.

Atanasio Girardot albergando un Nacional vs. Medellín
Atanasio Girardot albergando un Nacional vs. Medellín Foto: Colprensa

“Se prohíbe, en el día del partido, la venta de entradas (tickets) en las taquillas de los estadios anfitriones de las competiciones de selecciones y clubes, lo anterior con el fin de evitar la presencia dentro del anillo de seguridad de personas sin entradas, acreditaciones, cruces de barras populares, presencia de revendedores, vendedores ambulantes, falsificadores de boletos, agitadores, entre otros. No obstante, se podrán habilitar puntos de ventas de entradas por fuera de los anillos de seguridad”, apunta el reglamento.

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Por último, la Conmebol establece que “en aquellos casos en los cuales la venta de entradas se realice por sistema on-line y registro biométrico, se permitirá el ingreso al anillo de seguridad de toda persona que porte el váucher de compra para su posterior canje”.

Habrá que ver cómo transcurre esto de aquí, a las fechas cercanas al juego que sería en marzo de 2026. Desde ya, el partido se empieza a jugar y en Millonarios hay molestia si no le permite a su afición el acompañamiento en el Atanasio.

Mas de Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich.

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Steve Clarke, DT de Escocia / Luis Díaz con la Selección Colombia.

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal.

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

Nacional vs. Millonarios de Copa Sudamericana podría no tener hinchada visitante como lo dicen las reglas de Conmebol

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

River Plate de Juan Fernando Quintero tendría otro colombiano para los enfrentamientos con Boca Juniors

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 03: Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Luis Diaz, Harry Kane and players of Bayern München celebrate after winning the DFB Cup round of 16 match between 1. FC Union Berlin and FC Bayern München at Stadion an der alten Försterei on December 03, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Alberto Gamero prometió más fichajes en este mercado.

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Luis Díaz tendría a estrella mundial como compañero, antes de enfrentarlo con Portugal en la Copa del Mundo 2026

Estrella mundial es relacionada al Bayern Múnich: con Luis Díaz harían dupla de ensueño en Europa

Millonarios se alista para su campaña del 2026

El último fichaje de Millonarios: club lo oficializó hace nada y presentó para 2026

Javier Gandolfi habló de Marino Hinestroza ante el interés de Boca Juniors.

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Noticias Destacadas