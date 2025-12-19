Por la suma de 20 mil dólares, unos 76 millones de pesos colombianos, Atlético Nacional se podría librar de una directriz que parecía obligatoria por Conmebol, para jugar ante Millonarios el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Desde este jueves, 18 de diciembre, cuando se conoció que los dos históricos se iban a medir en Medellín a partido único, se empezó a jugar un partido aparte antes del verdadero enfrentamiento en campo.

Al ser nada más un juego para saber la suerte de los dos, ambos clubes empezaron a pujar por sacar de alguna manera ventaja. Un aspecto que vale y está inmerso en el juego, es el de la hinchada.

Según lo establece la entidad rectora del balompié sudamericano, quien sea local en dicha llave deberá garantizar un cupo de 2000 entradas como mínimo para el ingreso del visitante, en este caso, Millonarios.

Hace ya un buen tiempo que, por temas de seguridad, las autoridades de Medellín han cerrado la puerta a los bogotanos cuando juegan estos allí. Sin embargo, esta vez al ser una regla impuesta desde un ente mayor, deberían garantizar que los hinchas del embajador entrasen al Atanasio Girardot.

Pero, ojo, según lo ha dado a conocer en las últimas horas de este viernes el periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Según el mencionado, en caso de que Nacional pague la multa de 76 millones de pesos colombianos (20 mil dólares), podría jugar con exclusividad de hinchas suyos en las tribunas del estadio de Medellín.

Aunque pareciera ser una cifra alta para Colombia, en la industria del fútbol es un valor que no sería complicado recuperar para el verde. Además, de que en un juego tan importante como el de Millonarios sacarían esa “ventaja” de no tener foráneos en alguna tribuna.

Reglamento de Conmenbol, que puede cambiar

Conmebol tiene establecido que el local dé un espacio al visitante, pero en esta oportunidad todo podría cambiar si Nacional se atreve a girar ese dinero antes mencionado.

“Los clubes anfitriones deberán disponer de un sector exclusivo para los seguidores visitantes, separado de los seguidores locales, con las respectivas medidas de seguridad, comodidad, salubridad, higiene, alimentos y bebidas”, indica la confederación sudamericana.

“Se prohíbe, en el día del partido, la venta de entradas (tickets) en las taquillas de los estadios anfitriones de las competiciones de selecciones y clubes, lo anterior con el fin de evitar la presencia dentro del anillo de seguridad de personas sin entradas, acreditaciones, cruces de barras populares, presencia de revendedores, vendedores ambulantes, falsificadores de boletos, agitadores, entre otros. No obstante, se podrán habilitar puntos de ventas de entradas por fuera de los anillos de seguridad”, apunta el reglamento.

Por último, la Conmebol establece que “en aquellos casos en los cuales la venta de entradas se realice por sistema on-line y registro biométrico, se permitirá el ingreso al anillo de seguridad de toda persona que porte el váucher de compra para su posterior canje”.

Habrá que ver cómo transcurre esto de aquí, a las fechas cercanas al juego que sería en marzo de 2026. Desde ya, el partido se empieza a jugar y en Millonarios hay molestia si no le permite a su afición el acompañamiento en el Atanasio.