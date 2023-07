¿Por qué el PSG podría ser sancionado por marginar a Kylian Mbappé?

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

Kylian Mbappé lamentándose en el duelo con el Montpellier. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Mbappé descarta su marcha al fútbol asiático

Según el diario L’Équipe , desde tempranas horas del lunes, se especulaba que el Paris Saint-Germain estaba dispuesto a considerar una oferta de 300 millones de euros proveniente del Al-Hilal , y, sorprendentemente, también estaba prevista una reunión telefónica con el Barcelona para discutir sobre el futuro del delantero. Sin embargo, el propio diario francés reconoce la realidad: Mbappé ha dejado en claro que no tiene interés en escuchar ofertas de Arabia Saudí, Inglaterra u otros clubes. Solo tiene ojos para el Real Madrid.

“Es crucial no crear falsas expectativas: Mbappé quiere fichar por el Real Madrid, y el Real Madrid quiere contar con Mbappé. La verdadera incógnita, salvo un giro drástico, es cuándo se materializará este matrimonio, tras tres intentos fallidos desde el inicio de la carrera de este futbolista de Bondy. Además, seguimos sin conocer las verdaderas intenciones del club español para este verano”, asegura el diario francés.

Hasta ahora, el Real Madrid no ha contactado directamente con el PSG, y si lo hace, no sería a través de una llamada a la sede del club francés. La relación entre ambas instituciones se deterioró tras el fallido intento de traspaso de Mbappé en 2021, por lo que, como menciona L’Équipe, la presencia de intermediarios representando a ambos equipos será crucial para desbloquear esta operación que parece no tener fin.