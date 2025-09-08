Pregunta de periodista hizo enojar a Néstor Lorenzo: se desahogó y soltó dura crítica

Néstor Lorenzo lanzó dura crítica a la prensa deportiva del país. El técnico de la Selección Colombia habló sobre los objetivos para el Mundial de 2026 y arremetió contra aquellos que esperan el fracaso para salir a cobrar.

“El equipo juega bien, lo dicen todos”, indicó. “Hubo partidos que no estuvimos a la altura, los empatamos. Analicen partido a partido las estadísticas de lo que fue Colombia”, apuntó.

Lorenzo afirmó que saldrá a buscar el resultado contra Venezuela, pero no es una selección fácil de vencer como se dijo en la rueda de prensa realizada este lunes, 8 de septiembre, en la sede deportiva de Barranquilla.

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil, está equivocado. Es un equipo muy competitivo, tiene jugadores muy competitivos y siempre nos ha costado. En el proceso de 2014 perdimos en Venezuela, contra Perú empatamos en el 2018 y ellos fueron a repechaje, contra Paraguay también perdimos en casa”, recordó.

El estratega argentino hizo una petición a la prensa. “Regulemos un poquito el exitismo ese porque no nos hace bien. Uno cuando se genera falsas expectativas, después se frustra y todo eso es lo que le hizo tan mal a los jugadores porque ellos consumen todo lo que ustedes dicen”, agregó.

“Apostador al fracaso”

Esa pregunta fue el puntapié inicial para lo que continuó en los siguientes minutos. Lorenzo se desahogó de las críticas que le han caído y siguió hablando de lo que se dice en la prensa deportiva, sin dar nombres específicos.

“El apostador al fracaso es la persona que habla mal a priori aún viendo una situación que no se inició de la mejor manera. Al Mundial pasado no fuimos y ahora tenemos que salir campeón. Yo creo que lo hacen para meter presión”, indicó el DT.

Lorenzo insiste que el equipo sale a ganar en cualquier cancha, sin embargo, los rivales a los que se enfrenta también tienen sus propias cualidades.

“Yo me refiero a la persona que quiere tener la razón. Ahora terminamos de ganar el otro día y seguían preguntando por Durán. Ya se aclaró lo de Durán y siguen hablando que nos peleamos en el vestuario”, sentenció.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: AP

En ese momento soltó la crítica a algunas voces del periodismo. “Ustedes se tienen que cuidar de esa gente. La honestidad está en tener los pies sobre la tierra y trabajar para ganar. Es más fácil decir ‘este equipo no va a ser campeón del mundo’ y bueno hay 200 equipos en el mundo”, continuó Lorenzo.

“Vamos a pelearla y vamos a pelear hasta el final, pero tampoco voy a prometer que vamos a salir campeones del mundo. No, vamos a dar lo mejor y buscar la excelencia. Colombia va a llegar a lo más alto que pueda llegar, ojalá que volvamos con la copa, ese es el objetivo. Los jugadores están dispuestos a mejorar y trabajar todo lo que tengan que trabajar”, zanjó.