Presidente de Millonarios revela abusos de la hinchada en su contra; hasta orines hubo

Este miércoles (16 de marzo) se dio por desarrollada en modalidad online la asamblea general de accionistas de Azul y Blanco, pactada para realizarse en busca de presentar estados económicos de Millonarios, actividades del club en el ámbito deportivo y dialogar sobre temas del presente, además del futuro cercano que podría tener la institución.

Entre los diversos temas, Enrique Camacho, presidente de los embajadores, tuvo la oportunidad de dar a conocer algunas situaciones de las que ha sido protagonista y que deseaba dar a conocer para que fueran de conocimiento general, en donde reveló abusos por parte de la hinchada hacia su integridad física, que sin duda son totalmente reprochables y no deberían presentarse en el marco de un espectáculo como lo es el fútbol.

Para precisar sobre el tema, el directivo contó un episodio en particular, en el cual se vieron afectados jugadores, que ante la presión de la situación respondieron, al igual que el presidente de la institución, quien explicó el episodio así: “Hubo una cantidad de agresiones verbales y de otros tipos y hasta empujones de varios hinchas que estaban allá. García hizo un gesto que no debió haber hecho y sobre eso se le recriminó. Se debe mantener la prudencia y la sangre fría porque eventualmente hay este tipo de insultos, o como me ha ocurrido a mí, que hasta me han orinado los hinchas cuando entro al estadio”.

Millionarios fans return to the stadium after a year and a half of not being able to enter due to the pandemic during the BetPlay League DIMAYOR at The Estadio Nemesio Camacho El Campin, in Bogota', Colombia, on September 7, 2021. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, ante la gravedad de lo sucedido, el directivo hizo una reflexión, dando a entender que aunque estos episodios no deberían darse, desde su posición solo restaba guardar la compostura ante lo sucedido: “Pero uno debe tener carácter y entender que desde nuestra posición no puede haber reacciones. Han sido mil gestos de agresión”.

Sin mostrar claridad sobre en qué juego se había presentado el inconveniente, es posible recordar que Camacho fue víctima de insultos durante un partido de este semestre frente al Bucaramanga en el estadio Alfonso López, en donde fue increpado por parte de algunos seguidores con insultos mientras este veía el compromiso desde el palco.

Por otra parte, Durante la tarde de este martes (15 de marzo), Enrique Camacho, presidente de Millonarios, tuvo una extensa charla con El VBar de Caracol, y fue enfático en dialogar temas del proceso con Gamero.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🧐¿Si Gamero no es campeón se debe ir de Millonarios?



🎙️"El profesor vino al club a un proceso de consolidación": Enrique Camacho, presidente de Millonarios



🎧Escúchelo aquí: https://t.co/aQ81vwKuls



📻Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/nbBrwZpEge — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 15, 2022

“Absolutamente no. El profesor Gamero vino al club para hacer un proceso de largo plazo, de consolidación de una idea de juego y una promoción de jugadores. Estamos muy satisfechos con su trabajo y le hemos renovado su contrato, esperamos que esté con nosotros por mucho tiempo”, sentenció el directivo azul.

Agregó que hay unas pautas establecidas entre la institución y el estratega: “El hecho que se gane un campeonato o no, no es una decisión sobre la continuidad de un técnico que ha cumplido los compromisos adquiridos”.

Y es que finalmente Millonarios encontró en Alberto Gamero al técnico idóneo para que lleve las riendas del equipo. Tras varios años de fracasos, en los que no lograba hacer un proceso de largo aliento, se fue en busca de un conocedor de la casa para desde allí impulsar a un equipo sediento de títulos que aún no ha logrado el objetivo final, pero que sin duda alguna por lo hecho en las campañas más recientes se encuentra cerca de alcanzarlo.