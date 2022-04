Presidente de Nacional no esconde el interés por Andrés Felipe Román, ¿qué dijo?

Parece inminente un nuevo duro golpe de Atlético Nacional a Millonarios. Este no sería precisamente en la cancha, sino en el marco de las negociaciones por futbolistas que para los hinchas se presenta como un tipo de traición, producto de la rivalidad que ambos conjuntos presentan en el fútbol colombiano.

Durante el último mercado, Jhon Duque fue el hombre con pasado azul que recaló en el cuadro verde, causando la tristeza de la afición bogotana, la cual vio cómo uno de sus más recientes ídolos buscaba nuevas oportunidades en un rival directo para ellos. Ahora, la historia parece estar cerca de repetirse y sería con el lateral derecho Andrés Felipe Román, quien ha sido relacionado con varios clubes tras su fallida contratación por Boca Juniors, luego de un supuesto problema cardíaco.

Tras dicho suceso, desde hace algún tiempo y tras sumar minutos, además de una muy buena regularidad, se viene especulando que el jugador no ha llegado a un acuerdo con Millonarios para la renovación de su contrato que finaliza en junio próximo, dejando abierta la posibilidad a su salida. Tal parece, que durante un tiempo hubo la intención de ambas partes por lograr un acuerdo, pero el tiempo ha ido dilatando la posibilidad y, casi de forma expresa, el lateral con procesos en la Selección Colombia ve su salida como la mejor posibilidad.

Es allí, cuando equipos fuertes de Colombia como Atlético Nacional saltan al compás de la actualidad del jugador, todo en busca de hacer los esfuerzos por contratarlo. Durante las últimas horas y por primera vez, una voz autorizada del equipo verde se ha referido al tema: el presidente de la institución, Emilio Gutiérrez.

Al ser consultado por el programa radial El Alargue, de Caracol Radio, ha expresado sobre el tema en particular: “Entendemos que termina contrato en junio. Como cualquier jugador importante que hay en la Liga siempre es una opción, pero no son situaciones que valoraremos públicamente. No estamos en la tarea de especular, sino de valorar juiciosamente las opciones que consideremos oportunas”.

🟢🗣️ Emilio Gutiérrez: "Atlético Nacional quiere y merece ganar la Liga"



El presidente del cuadro Verdolaga lamentó que no hayan podido seguir con vida en la Copa Libertadores.https://t.co/8oyjRCNmqK — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) April 1, 2022

Junto a ello, habló con claridad asegurando que de ser algo oficial se estará informando a la opinión pública: “Cuando llegue el momento, las comunicamos. Pero en este momento que pertenece a un rival directo de Atlético Nacional y no entramos a hacer ninguna valoración”.

Aunque el directivo paisa intente proteger aún parte del tema, durante las últimas semanas ha surgido un rumor en la prensa colombiana que todavía no se determina si sea una realidad, pero que de igual forma aumenta el estado de preocupación por parte de la atmósfera del equipo azul, que ve cómo de a poco podría estar sentenciándose la salida de una pieza clave en su esquema titular.

La información que fue entregada por el usuario de Twitter @moli_2000, pero que en primera medida fue entregada por Mauricio Gordillo, editor de Los Millonarios.Net, revela que: “100 % confirmado. Andrés Felipe Román tiene una oferta para unirse a Atlético Nacional la siguiente temporada. El jugador sigue sin renovar y parece que no tiene intención de seguir en Millonarios”.

100% confirmado. Andrés Felipe Román tiene una oferta para unirse a Atlético Nacional la siguiente temporada. El jugador sigue sin renovar y parece que no tiene intención de seguir en Millonarios. Info de @Maugor 🥇 pic.twitter.com/o9K70X7Uzu — Santiago (@moli_2000) March 18, 2022

Finalmente, se refirió al caso específico del lateral derecho con el que han tenido inconvenientes para su renovación: “Con Andrés Román llevábamos hablando hace más de un año, a raíz de la recuperación que tuvo por su supuesto problema cardíaco, donde se reiteró que no tiene ningún inconveniente. Él tiene el ánimo de continuar, pero también tiene la libertad de ver opciones y está en ese estado de esperar a ver qué ocurre”, concluyó el directivo.