Presidente de Santa Fe aumenta la polémica por el caso de Alfredo Arias; irá al TAS

Este martes, se conoció que el técnico uruguayo Alfredo Arias consiguió trabajo en Colombia por tercera vez: fue anunciado por el Deportivo Independiente Medellín para afrontar el segundo semestre de 2023, con los objetivos de la Liga Betplay, Copa y Copa Sudamericana sobre la mesa.

Aunque el acuerdo estaba cerrado hace varios días, un tema a solucionar con Independiente Santa Fe había demorado la presentación del estratega.

“El entrenador, que tuvo experiencia en Colombia con Santa Fe y Deportivo Cali, llega al poderoso tras ser campeón de la liga uruguaya con Peñarol”, indicó el Medellín en un comunicado.

El poderoso de la montaña agregó: “Arias fue campeón de la liga uruguaya con Montevideo Wanderers en 2014 y Peñarol en 2023, también obtuvo la liga ecuatoriana con Emelec en 2017″.

Arias tendrá como preparador físico a Ignacio Berriel, pero no se indicó oficialmente quién será el asistente del uruguayo, aunque se ha especulado con que Sebastián Botero ocupe la posición.

¿Qué dice Santa Fe?

Ante la polémica llegada de Alfredo Arias, el cual tenía una clausula de no firmar con otro club de Colombia, Independiente Santa Fe se pronunció este martes por medio de su presidente Eduardo Méndez.

En charla con Win Sports, el dirigente cardenal aseguró que este caso irá al Tribunal Arbitrario Superior para hacer efectiva la clausula firmada por el uruguayo el día que salió de Santa Fe.

“Hay instancias, está el Tribunal de Arbitramento (TAS) para hacer valer las cláusulas firmadas con los empleados y ex empleados de Santa Fe”, dijo.

“Hay formas de arreglar los pleitos, siempre habrá diálogo, hablé con Raúl (máximo accionista del DIM), me hizo una propuesta, hablé con el técnico y mañana lo llamaré para decirle las conclusiones, pero en el fondo hay que darle cumplimiento a lo se establezca”, agregó.

Ahora, Méndez dejó claro que el problema no es con el club, sino con Arias por lo pactado en su momento. ”No es el Medellín el responsable, es el profesor Arias que firmó la cláusula. Si el Medellín quiere apoyarlo lo hablaremos, con el club no tengo ningún problema”, afirmó.

Los posibles fichajes de Santa Fe

A la par se van conociendo los nombres que aparecen como contrataciones nuevas, más no como refuerzos porque algunos no mantienen el nivel esperado. Hasta la fecha el único confirmado es el golero Antony Silva, los demás nombres como el de Rubén Manjarrés y Mateo Garavito parecen ser cuestión de horas, además, de Steven “Titi” Rodríguez.

Además de estos, también está listo pero sin confirmar el nombre de Danilo Moreno quien a sus 34 años, regresa al club bogotano después de que hace 10 años vistió los colores del equipo, lastimosamente, para su momento su cuota goleadora fue escasa y ahora que es repatriado, causa malestar entre la afición. En la liga de Israel que fue su última travesía logró 17 goles en 31 partidos.

Por último, otro de los nombres que ha interesado al león en las últimas horas, ha sido el de Emerson Batalla, hombre del DIM que podría llegar como canje por esta clausula.

