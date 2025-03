Problema atormenta al Liverpool de Luis Díaz: Arne Slot anunció decisión que nunca había tomado

Desafortunadamente, Arne Slot no podrá contar con una de sus piezas clave, Trent Alexander-Arnold, que se lesionó en el segundo tiempo contra París Saint-Germain y está pendiente de exámenes complementarios para conocer el tiempo exacto de recuperación.

La única certeza es que no le alcanzará para estar disponible este domingo en la final de la Carabao Cup, duelo que se disputará en el estadio de Wembley contra el temible Newcastle de Eddie Howe.

Curtis Jones, el posible elegido

Slot no tiene muchas alternativas para elaborar el cuarteto defensivo, pero expuso algunas de ellas en rueda de prensa. “ Creo que quizás Curtis (Jones) pueda jugar allí. Y también puedes jugar como defensa zurdo en el lado derecho, que es lo que hace el Newcastle en este momento, pero en el costado opuesto", declaró.

“Trent no está disponible. No estará presente en la final. Aún no se ha evaluado cuánto tiempo va a tardar, pero esperamos que regrese al final de la temporada”, afirmó el estratega neerlandés.