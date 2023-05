PSG se prepara para un futuro sin Messi: ¿quiénes son los posibles delanteros en la mira?

Pese a ser líder de la liga francesa y estar cerca del título, París Saint-Germain no pasa por un buen momento y la interna del club tendría complicaciones. De cara al final de la temporada, el equipo parisino estaría contemplando varias modificaciones para la próxima campaña, como el cambio de técnico y la salida de algunos jugadores.

Uno de los futbolistas que estaría en la puerta de salida es Lionel Messi, quien en las últimas horas ha sido noticia por irse a Arabia Saudita sin permiso del club y por eso sería duramente sancionado, algo que da a entender que su marcha del club es inminente.

Pero el astro argentino no es el único que podría irse del PSG, ya que hay otra figura que buscaría cambiar de aires lo más pronto posible. Se trata de Kylian Mbappé, quien una vez más es tema de conversación de cara al mercado de fichajes.

Lionel Messi - Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Por este motivo, el ambiente en el club francés está bastante pesado, tanto así que este miércoles los hinchas se acercaron a la sede del PSG a reclamar por la situación e insultar a Lionel Messi. Es por esto por lo que los directivos del equipo de París desde ya estarían planeando los refuerzos para que la siguiente temporada no se sienta la ausencia del mejor futbolista del mundo.

Lo primero que intentará el equipo francés es retener a su estrella Kylian Mbappé, para esto se planea seducirlo con la contratación de varios refuerzos en la parte ofensiva, que permitan que el crack de la selección de Francia pueda subir su nivel aún más y el PSG pueda soñar con ganar la esquiva Uefa Champions League.

Kylian Mbappé. - Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Según la prensa francesa, Víctor Oshimhen es uno de los jugadores que irá a buscar PSG para reforzar su nómina. El delantero nigeriano tiene 24 años, ha disputado 33 partidos, tiene 26 goles y cinco asistencias. El atacante actualmente juega para el Napoli de Italia, que está cerca de coronarse campeón de la Serie A de ese país.

Otro posible refuerzo es el atacante francés Randal Kolo Muani, quien tiene 24 años y actualmente juega para el Frankfurt de Francia, donde es compañero del colombiano Rafael Santos Borré. Ha marcado 21 goles en 41 partidos, sin embargo, el PSG tendría que pagar por él más de 100 millones de euros para confirmar su llegada, ya que actualmente tiene contrato con su equipo en Alemania.

El último nombre que suena para la siguiente temporada es el de Rafael Leao del Milán de Italia. Actualmente el jugador tiene 23 años y está en semifinales de Champions League con su equipo. En la presente temporada tiene 13 goles marcados y 13 asistencias, lo que hace que sea uno de los delanteros más pretendidos para el próximo mercado de fichajes.

Milan eliminó a Napoli y ahora jugará el clásico con Inter en Semifinales. - Foto: AFP

Messi en el PSG, dos años de dudas y por debajo de las expectativas

La suspensión de Lionel Messi por el París Saint-Germain parece rubricar el decepcionante paso del astro argentino por la capital francesa, donde durante dos temporadas ha brillado de forma intermitente, llegando incluso a ser pitado por el público del Parque de los Príncipes.

La decisión tomada el martes por el club de suspender al argentino “varios días” por un viaje no autorizado a Arabia Saudita marca probablemente el final de su historia con el PSG. ¿Se volverá a ver a Messi en un partido de la Ligue 1 francesa, una vez la ruptura parece a día de hoy consumada?

Durante el tiempo de ese procedimiento disciplinario, el siete veces Balón de Oro, que se perdió el entrenamiento del lunes sin el aval de la dirección, “no puede entrenar, no puede jugar y no cobrará” su salario, según una fuente conocedora del dosier. Varios medios afirman que la suspensión es por dos semanas, una duración que el club prefirió no confirmar este miércoles.