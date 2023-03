“Puedo tener 50 años y el deseo no se va, pero ya maté el dolor”: Yoreli Rincón, sobre la Selección Colombia

Yoreli Rincón estuvo por última vez con la Selección Colombia femenina de mayores en la Copa América de Chile 2018.

Pero después de ganar la Copa Libertadores en 2019 con el Huila todo cambió. Reclamó unos premios para ella y sus compañeras que merecían por su desempeño deportivo y la borraron de las convocatorias.

“Gracias a Dios todos los años me he mantenido en un nivel muy alto, terminé el año pasado siendo la 10 del 11 ideal de toda la Serie A, y pues para mí fue un orgullo, y te das cuenta de que a mí no me volvieron a calificar deportivamente, a mí me calificaron extradeportivamente y fue por unas declaraciones que no fueron bien tomadas, que ya es dominio nacional e internacional”, indicó la jugadora de la Sampdoria.

Yoreli Rincón - Foto: getty images

Su nivel en Italia no justificaba su ausencia. Titular indiscutible, goles y asistencias. Ha pedido perdón públicamente, ha pedido explicaciones y decidió sencillamente hacer el duelo.

Rincón dio una entrevista reciente al Camerino de Caracol Radio y contó como ha logrado superar un tema de no vestir la camiseta de su país.

“El tema cuando me preguntan por la Selección Colombia es difícil explicarlo, porque no es una decisión mía, como lo hacen ver, ¿quieres volver o no quieres volver?, tampoco jamás me lo han preguntado, tampoco me han dado la opción, sencillamente a mí me vetaron por completo, pero nunca me dieron la opción al menos y jamás me volvieron a calificar deportivamente como se debería hacer en la Selección, tanto masculinas como femeninas, cada convocatoria es por rendimientos actuales”, indicó sin pelos en la lengua.

Colombia femenina de mayores está clasificada al mundial de Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio al 20 de agosto. Yoreli ha deseado a todas las categorías lo mejor, incluso fue una de las primeras en pronunciarse públicamente cuando la tricolor de Carlos Paniagua llevó por primera vez al país a una final del mundo con la sub-17.

“Es una Selección bastante competitiva, lo ha venido mostrando, tiene un buen grupo de jugadoras jóvenes y jugadoras de experiencia. Vienen haciendo torneos muy importantes, partidos muy importantes y tengo un deseo enorme de que hagan un buen papel en el Mundial”, indicó.

Mayra Ramírez, delantera de la Selección Colombia de mayores - Foto: Federación Colombiana de fútbol

Dejo claro que, pese a saber que está vetada por los dirigentes de la Federación colombiana de fútbol, jamás perderá la ilusión de volver a representar a los cafeteros.

“Vestir la camiseta de la Selección Colombia, puedo tener 50 años y el deseo no se va, porque es el orgullo y es por lo que realmente comencé a jugar fútbol cuando tenía seis o siete años. Pero ya maté el dolor. Me preguntaban y respondía desde mi rabia y mi frustración, pero aprendí a canalizar eso y entender que es algo que se sale de mis manos y de mi tema actual deportivo”, dice en Caracol Radio.

Como ella, Isabella Echeverri, quien anunció hace poco su retiro del fútbol profesional y Vanessa Córdoba, arquera de Atlético Nacional, no volvieron a las convocatorias porque al parecer han incomodado a los dirigentes que se autodenominaron ‘dueños del fútbol’, tras declaración de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de este deporte.

Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba y Yoreli Rincón. - Foto: @yorelirincon/@isabellaecheverri11/vcordoba1 en Instagram

De hecho, Isabella Echeverri reaccionó a una declaración de Nelson Abadía en Caracol Radio.

“Isabella Echeverri fue importante para la Selección, pero ahora estamos en un proceso de renovación”, indicó el DT Selección Colombia.

Isabella contestó; “creo que es la primera vez que dice mi nombre desde hace dos años y siento que solo es porque ya no me puede convocar. Espero que se pronuncie así de las demás jugadoras que se han ganado, por lo menos, una oportunidad en la selección”, dijo la ex Monterrey de México.