Qatar 2022: hinchas argentinos hicieron un canto burlándose del cambio de nombre de Países Bajos

El partido entre las selecciones de Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del mundial de Qatar 2022 ha dejado bastante para hablar entre los hinchas de los dos países, pero también en general en el público futbolero. Fue así como en las últimas horas se hizo viral en redes sociales un novedoso canto que crearon los hinchas argentinos en contra de su rival en cuartos de final de la Copa del Mundo. Lo cual se ha vuelto habitual en los fanáticos de la selección albiceleste, que “se roban el show” con sus canciones futboleras cada vez que se juega un mundial.

La canción tiene como ritmo original el coro de “Mi Enfermedad” popular tema de Andrés Calamaro, el cual se ha hecho habitual en las tribunas de las hinchadas sudamericanas. Pero en esta ocasión, los argentinos adaptaron una letra acorde a su enfrentamiento con la selección de Países Bajos.

El tema futbolero inicia hablando de uno de los conflictos lingüísticos que más ha provocado Países Bajos en los últimos años, ya que históricamente fue reconocido como Holanda. En todos los mundiales que disputó se le llamó Holanda. Incluso, los propios hinchas de la “naranja mecánica” siguen llamando a su equipo “Holland”, pese a que el gobierno de ese país ya reglamento hace más de un año que el nombre oficial de la nación sería Países Bajos (en español).

“No me digas que sos de Holanda, porque así no te llamás… Ya les cambiaron hasta el nombre, Netherlands no existe más”, inicia diciendo el novedoso canto. Pero inmediatamente recuerda la final entre Argentina y Holanda que se disputó en el mundial de 1978. Tirando al final, un insulto para el actual entrenador de la selección europea.

“En el mundial 78 vos perdiste por cagón… ‘Che’, Van Gaal la p…”, finaliza el canto insultando al técnico de Países Bajos, el cual tuvo varias polémicas en la previa del partido con los jugadores argentinos, por lo que el propio Lionel Messi lo increpó, una vez finalizada la tanda de penaltis de los cuartos de final.

El canto se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde muchos elogiaron la creatividad de los argentinos y también muchos se preguntaron con que saldrán ahora los hinchas de la albiceleste, cuando enfrenten, el próximo martes 13 de diciembre, a la selección de Croacia por la semifinal de Qatar 2022.

Fifa toma drásticas medidas y sanciona severamente a argentino tras el juego con Países Bajos

El encuentro ante el equipo dirigido por Louis Van Gaal se tornó, por momentos, un tanto violento y polémico por los choques entre jugadores de ambos equipos. De hecho, el hecho más polémico se dio sobre los últimos minutos de los 90, cuando el volante Leandro Paredes impactó un balón sobre el banquillo neerlandés. Esta acción fue reprochada por varios jugadores rivales que terminaron empujando y tirando al suelo al argentino.

Sumado a ello, tras el partido se presentaron una serie de encontrones entre jugadores de Argentina y Países Bajos que para fortuna no pasaron a mayores. Incluso, el atacante Lionel Messi se vio envuelto en uno de los más duros al enfrentarse con el delantero Weghorst y el técnico Louis Van Gaal.

Ante esta gran polémica, el máximo ente del fútbol, la Fifa, anunció este sábado la apertura de expedientes disciplinarios contra las Federaciones de Fútbol de Argentina y Países Bajos por los incidentes entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos en el duelo de cuartos de final del viernes en el Mundial de Qatar.

“El Comité Disciplinario de la Fifa ha abierto expedientes contra la Asociación del Fútbol Argentino por violaciones potenciales de los artículos 12 (mala conducta de jugadores y cuerpo técnico) y 16 (orden y seguridad en los partidos) del Código de Disciplina de la Fifa durante el partido Países Bajos-Argentina de la Copa Mundial, que tuvo lugar el 9 de diciembre”, explica el organismo internacional en su comunicado.

“Adicionalmente, el Comité de Disciplina de la Fifa ha abierto expedientes contra la Federación Neerlandesa de Fútbol por potenciales violaciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la Fifa en relación con el mismo partido”, añadió.