Qatar 2022 | Luka Modric a su portero Dominik Livakovic en Croacia: lección para la vida con tremendo discurso

A lo largo de los últimos ocho años, la selección de Croacia se ha metido entre la élite del fútbol, al menos con el desempeño que ha tenido su equipo nacional en las Copas del Mundo, ya que en Rusia 2018 fue subcampeón y en la cita orbital que se desarrolla por estos días de Qatar 2022, está a un duelo de volver a jugar el partido más importante de todo el torneo. Para ello, deberá dejar en el camino a una Argentina que anhela junto a Lionel Messi la conquista de su tercer campeonato mundial.

Una de las razones que ha dado el progreso a los croatas, es que se han topado con una camada de jugadores del mejor nivel, con condiciones técnicas bastante importante y que diariamente entrenan en los mejores clubes del mundo. Tal es el caso de su capitán, Luka Modric, o de los volantes Mateo Kovačić, el delantero Ivan Perišić, entre otros.

Precisamente, sobre el primero, este ha tenido una evolución de las más representativas y hace parte de un medio campo de estrellas en el Real Madrid, que cuando no lo tiene puede resentirse por la falta de talento del ‘10′. Bajo este panorama, su rol de voz autorizada en los equipos que está es sumamente importante y se ha visto evidenciada en un video divulgado durante las últimas horas con el portero, Dominik Livakovic, quien fuera figura en la dramática definición de cuartos de final que acabó con el sueño de Brasil.

La conversación que grabó un canal de la Fifa, tenía a Modric diciéndole a su compañero. “No te estaría diciendo esto si no me preocupara por ti, pero no veo que progreses en el seleccionado”.

En el papel de capitán, agregó: “¿Quizás es la presión que sientes tú? Quizás no... Es porque irradias poca certeza, eso contagia al equipo, ¿entiendes? De eso te estoy hablando”.

Impresionante liderazgo de Luka Modric

Acá hablando con Dominik Livakovic después de algunos errores cometidos por el arquero del Dinamo Zagreb jugando con la Selección de Croacia

Inseguridad y miedos temas centrales

1’ imperdible

Video de FIFA TV

Y terminó dando un mensaje sumamente poderoso, donde dejó lección no solo al guardameta, sino a todo el que vio esa grabación: “¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos”.

“Creo que todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos”, dijo este viernes el capitán de Croacia, Luka Modric, a la televisión Gol Mundial luego de lograr el pase a semifinales de Qatar-2022 tras derrotar a Brasil en la tanda de penales (1-1, 4-2 en la tanda).

“Estuvimos casi perdidos cuando metieron este gol (el 1-0, obra de Neymar). Yo creo que todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos, que nuestra fe es enorme y al final empatamos y en penaltis teníamos confianza”, describió el jugador del Real Madrid con una sonrisa.

Modric destacó la confianza de sus compañeros en el momento de la tanda. “Obviamente cuando ganas el último partido contra Japón (en octavos de final) en penales, al entrar en otra tanda de penales, claro que tienes confianza”, explicó. “Y cuando empiezas metiendo gol y uno de ellos falla te da más confianza”.

Modric también tuvo buenas palabras para su arquero, Dominik Livakovic, quien hizo varias atajadas meritorias a lo largo del encuentro y detuvo el primer penal a Rodrygo.

“Otra vez estuvo impresionante, pero no solo en la tanda. Ha mostrado que es un gran portero. Me alegro por él porque es también un chico maravilloso”, opinó.

El ‘10′ croata afirmó asimismo que el pase a semifinales sabe mejor sabiendo que podría ser su último Mundial.

“Nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos, pero lo importante es que entre nosotros teníamos fe, confianza”, aseguró. “Tenemos un equipo otra vez muy bueno, con jóvenes que han entrado y han traído otra calidad. Y ganar así te da una alegría tremenda y te da aún más confianza para lo que sigue”, cerró.