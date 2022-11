Qatar 2022 | “Necesitamos ahora concentrarnos en el fútbol”: Gareth Bale sobre el brazalete ‘One Love’

“Sé que la gente dijo que debería haberlo usado, pero me habrían expulsado después de unos 25 minutos”, dijo.

El delantero galés Gareth Bale pidió parar toda la polémica por la no utilización del brazalete de capitán con el mensaje ‘One Love’, porque ahora necesitan concentrarse “en el fútbol” y en intentar clasificarse para los octavos de final del Mundial de Qatar, aunque sí dejó claro que “fuera del partido” harán todo lo que les sea posible “para crear conciencia o apoyo”.

La selección de país de Gales era una de las siete que había mostrado su disposición a usar este brazalete de capitán con el mensaje inclusivo y en favor de la diversidad, que habría lucido el propio Bale, pero lo tuvo que descartar ante el aviso de la Fifa de sanciones deportivas para los que lo portasen.

“No estábamos muy contentos de no poder usarlo debido a las sanciones que se habrían impuesto. Sé que la gente dijo que debería haberlo usado, pero me habrían expulsado después de unos 25 minutos. Por supuesto que lo apoyamos, pero estamos aquí para jugar al fútbol al mismo tiempo”, advirtió Bale en rueda de prensa.

Para el de Cardiff, el hecho de no usar el brazalete “no significa” que no apoyen la causa. “Todos estamos a favor de la igualdad y siempre estamos tratando de hacer lo correcto, de crear esa conciencia”, subrayó.

“En términos de hacer otra cosa, supongo que cuando los equipos intentan hacerlo y el resultado no sale bien, son criticados por no concentrarse en el fútbol, y para nosotros, ahora que comenzó el torneo, realmente necesitamos concentrarnos en el fútbol. Pero fuera del partido, si hay algo que podamos hacer para crear conciencia o apoyo, lo haremos”, añadió el ex del Real Madrid.

Selección de Países Bajos no protestará en el Mundial: “Estamos acá para ganar”

El seleccionador neerlandés Louis van Gaal declaró este jueves que los jugadores de su selección no imitarán –el viernes 25 antes del partido contra Ecuador–, el gesto de taparse la boca como lo realizaron los jugadores alemanes el pasado miércoles –como acto de protesta–, ya que el objetivo de su equipo es otro: “Estamos acá para ganar el Mundial”.

Los futbolistas alemanes, en la foto oficial previa al partido que perdió contra Japón (2-1) decidieron aparecer con la boca tapada como protesta por la decisión de la Fifa de impedir al capitán Manuel Neuer lucir un brazalete con los colores arcoíris como apoyo al movimiento LGBTIQ+.

“Estamos acá para ganar el Mundial”, respondió el veterano seleccionador neerlandés al ser preguntado si sus futbolistas seguirían el ejemplo de los alemanes y realizarían algún gesto de protesta.

La selección de Países Bajos era otro de los equipos europeos que renunció a que su capitán portase un brazalete con el mensaje ‘One Love’ por miedo a sanciones de la Fifa.

“Nosotros pusimos el punto final a las cuestiones políticas desde que el jueves invitamos a trabajadores inmigrantes a nuestro campo base” a compartir un tiempo con los jugadores, añadió el técnico.

El reclamo de las duras condiciones laborales que viven los migrantes que han trabajado en las obras de construcción de las infraestructuras mundialistas también fue objeto de denuncias de organizaciones humanitarias contra Qatar.

Hay que decir que después de los actos protocolarios, los once inicialistas posaron para la foto oficial con su mano sobre la boca. Y es que Alemania ha sido uno de los países que se han mostrado en contra de tener a Qatar como sede, producto de las denuncias de discriminación y violación de los derechos humanos.

Manuel Neuer, capitán del conjunto germano, fue más allá y salió con un brazalete tapado por su camiseta, generando la incógnita de si se trata del ‘One Love’ u otro con algún mensaje que le podría generar multa e incluso una amonestación, algo que no pasó en la antesala al inicio del encuentro frente a Japón.

*Con información de Europa Press.