Qué canal pasa Sporting Lisboa vs. Arsenal con Luis Javier Suárez por la Champions League

Hasta hace dos semanas, los hinchas del Arsenal soñaban con un póker de títulos histórico en la temporada, pero en la víspera de la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Sporting en Lisboa, el equipo rojo de Londres se enfrenta de nuevo a sus miedos ante la creciente amenaza de cerrar otro año en blanco. El gigante portugués ve serias sus opciones de ir a semifinales.

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Como en los últimos años, el equipo de Mikel Arteta impresionó durante meses al fútbol europeo: primero en la fase liga de la Champions League con pleno de victorias y superior al Leverkusen en octavos (3-1 en el global de la eliminatoria); es el líder de la Premier League con 9 puntos de ventaja sobre Manchester City.

Está en el punto de ganarlo o perderlo todo. Por ejemplo, en los últimos diez días perdió la final de la Copa de la Liga (contra el City por 2-0) y cayó eliminado el fin de semana en los cuartos de la FA Cup por el Southampton, equipo del Championship (2ª división) por 2-1. Ya en las copas inglesas no está y se enfoca en la Champions y la Premier.

El defensa inglés del Arsenal, Ben White (número 4), reacciona tras el partido de cuartos de final de la FA Cup entre el Southampton y el Arsenal en el estadio St Mary's de Southampton, al sur de Inglaterra, el 4 de abril de 2026. El partido finalizó con un resultado de Southampton 2 - Arsenal 1 (Foto de Glyn KIRK / AFP). Foto: AFP

Y es que esas eliminaciones siembran grandes dudas. Dos derrotas en dos semanas, cuando en los primeros ocho meses el Arsenal estaba muy solvente y perdió sólo tres encuentros. Las preguntas se instalan en un equipo incapaz de conquistar un título desde 2020. Y es acá donde hace acto de presencia el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, con la mentalidad de pasar de ronda en el torneo de la UEFA.

Posibles formaciones Sporting Lisboa vs. Arsenal

Es uno de los partidos más llamativos de la jornada. Sporting Lisboa será local en el estadio José Alvalade en la capital de Portugal y Luis Javier Suárez apunta a la titular en un club portugués que marcha segundo en la tabla de la Primeira Liga a cinco puntos del líder Porto.

Sporting Lisboa: Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Goncalo Inacio, Maximiliano Araújo; Francisco Trincão, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Canal de TV y horario para Sporting Lisboa vs. Arsenal